Tragedia en CDMX: Hombre muere atropellado por tren en la GAM

Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, fue atropellado por un tren, en el cruce de avenida Ticomán y Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México; familiares ya se encuentran en el lugar del incidente.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este 7 de julio 2026. Vecinos aseguran que este es el segundo atropellamiento cerca de la zona en menos de una semana.

Servicios periciales y familiares llegan al lugar donde un joven fue arrollado por el tren

Los primeros reportes indican que desde muy temprano se reportó que un joven había sido arrollado por un tren, aseguraban que la víctima tenía lesiones graves en el cuerpo, por lo que se hizo el llamado a los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar de los hechos, paramédicos confirmaron la muerte del hombre. Hasta el momento se desconoce como es que ocurrió el atropellamiento del joven.

Familiares de la víctima se encuentran en el lugar del incidente. Servicios periciales llegan al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

La zona del atropellamiento fue acordonada y está siendo custodiada por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En el lugar también se encuentran elementos de Protección Civil de la GAM.

#AlMomento | Un hombre murió arrollado por un tren en el cruce de avenida Avenida Ticomán y Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wjfyXTBNWV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

Segundo accidente de la semana: Vecinos alertan por peligro constante en las vías del tren en la GAM

Esta no es la primera vez que ocurre algo así en la GMA. El pasado lunes 6 de julio, un hombre también fue atropellado por el tren muy cerca del punto en el que ocurrió el nuevo accidente.

Vecinos aseguran que el paso del tren en la zona es contante. Se recomienda a las y los peatones evitar cruzar la zona de vías y hacerlo por las zonas peatonales marcadas para una mayor seguridad y evitar este tipo de accidentes.

¿Por qué el conductor del tren no se quedó tras atropellar al hombre?

El conductor del tren no se detuvo tras atropellar al hombre. Autoridades señalan que muchas veces los choferes ni siquiera se dan cuenta cuando atropellan a alguien, por ello, se recomienda tomar precauciones y no cruzar las zonas de vías.

Autoridades de la Ciudad de México abrirán una carpeta de investigación para descubrir cómo es que ocurrió el atropellamiento de este sujeto.