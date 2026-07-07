Fuego en el Centro Histórico y derrumbe en Iztacalco: Los incidentes en la CDMX mientras dormía

Los servicios de emergencia y las corporaciones de seguridad de la capital mantuvieron una intensa actividad durante la jornada nocturna y la madrugada de este martes. Mientras dormía la población de la CDMX, se registraron diversos incidentes que movilizaron a los cuerpos de rescate, entre ellos un incendio presuntamente provocado en el Centro Histórico que consumió las pertenencias de una comerciante y el colapso de una estructura antigua en el oriente de la ciudad que dejó a un habitante atrapado por segundos.

Incendio provocado en el Centro Histórico moviliza a bomberos sobre Eje Central

Durante la madrugada, un incendio registrado en una vivienda improvisada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la capital, provocó el despliegue inmediato de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Sara, quien habitaba el lugar y se dedica a la venta de ropa, el siniestro ocurrió mientras ella había salido momentáneamente a comprar pan. Al regresar, encontró al Heroico Cuerpo de Bomberos combatiendo las llamas que ya consumían gran parte de sus pertenencias. La afectada aseguró que el fuego fue provocado de manera intencional por otra persona debido a problemas previos que mantenía con el propietario del predio.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia otros comercios o espacios de la zona. Posteriormente, personal del área de limpieza realizó el retiro de los materiales calcinados, entre ellos madera, plástico, cartón y diversas prendas de vestir. Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas y solo se reportaron pérdidas materiales totales para la víctima.

Cae barda dentro de una vivienda en la colonia Santa Anita de Iztacalco

Un fuerte susto se llevaron los habitantes de un predio ubicado sobre la calle Hidalgo, en la colonia Santa Anita, perteneciente a la alcaldía Iztacalco, luego de que el colapso de una barda interior provocara la movilización de los cuerpos de Protección Civil y paramédicos.

Los primeros reportes señalan que el desplome de la estructura fue ocasionado por el reblandecimiento de los materiales de construcción, sumado a la antigüedad del inmueble. Manuel González, uno de los habitantes afectados, relató los momentos de tensión que vivió al ponerse a salvo segundos antes de que la barda se viniera abajo de forma repentina.

“Se cayó la barda. Cuando sentí que cayó, yo estaba abajo de la litera y me rodé para el suelo y me rodé para allá”, detalló Manuel tras lograr salir ileso de la habitación. Al sitio arribaron paramédicos para brindarle atención médica a bordo de una ambulancia; afortunadamente, no fue necesario trasladarlo a un hospital ya que únicamente presentó una crisis nerviosa severa. Elementos de Protección Civil procedieron a acordonar la zona y solicitaron un dictamen de riesgo urgente para determinar si los cuartos restantes son habitables o representan un peligro latente para sus ocupantes.