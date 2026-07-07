Hallan sin vida a adulto mayor en departamento de la colonia Guerrero; tenía varios días

Esta tarde se dió a conocer sobre el hallazgo de un adulto mayor muerto dentro de su vivienda, situada en el cruce de las calles Ogazón y Camelia, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Servicios periciales acudieron al lugar, donde previamente hubo alejamientos sobre olores fétidos, para realizar las labores pertinentes para el levantamiento del cuerpo.

¿Qué ocurrió en el inmueble de la colonia Guerrero?

El hallazgo se produjo luego de que los residentes del edificio reportaran la presencia de un olor intenso y desagradable que emanaba de uno de los departamentos. Según los reportes iniciales, el cuerpo presentaba un estado de descomposición avanzado, estimándose que el fallecimiento habría ocurrido varios días antes de ser localizado.

¿Cómo fue el hallazgo y la intervención de las autoridades?

Ante el aviso de los vecinos, los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para verificar la situación. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras que el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo las diligencias periciales en el sitio.

Tras concluir con el levantamiento del cuerpo, este fue trasladado al servicio forense, donde se realizarán los estudios necesarios para esclarecer las causas exactas del deceso y continuar con la investigación correspondiente.

