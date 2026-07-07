Caída de árbol derriba postes y cables en calles de la Miguel Hidalgo, CDMX; cierran vialidad en Anzures

¡Caos vial en la CDMX! En las primeras horas de este 7 de julio 2026, se reportó la caída de un enorme árbol en calles de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; el arbusto daño cables de energía eléctrica y provocó el cierre de circulación.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de Bahía Magdalena y Bahía Chachalacas, en la colonia Anzures.

Vecinos sin luz y zona acordonada: Bomberos y CFE atienden caída de árbol en la Miguel Hidalgo

Al desplomarse, el árbol de enormes dimensione provocó daños en cables de energía eléctrica, además de derribar un poste de alumbrado público, dejando a varios vecinos sin luz.

Para evitar un riesgo para peatones y automovilistas, la zona afectada fue acordonada. Elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo acudieron al lugar de los hechos para realizar las maniobras de limpieza y evitar una situación de riesgo.

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acudieron al lugar de los hechos para restablecer el servicio eléctrico en las casas afectadas por la caída del árbol.

Un árbol cayó sobre la calle Bahía Magdalena, en la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, derribando ramas, cables y un poste.



La circulación permanece cerrada mientras bomberos y cuerpos de emergencia realizan las labores de retiro.



Se recomienda evitar la zona… pic.twitter.com/92lsgFGyQc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

Caos vial en Miguel Hidalgo: Alternativas viales por caída de árbol en Anzures

Los trabajos de limpieza continúan en la zona de los hechos, por lo que la circulación continúa cerrada. Se recomienda a las y los automovilistas evitar la zona, además de utilizar las alternativas viales.

Se espera que los trabajos para retirar las ramas del arbusto, continúen las próximas horas de este 7 de julio 2026; se recomienda manejar con precaución. Te compartimos las alternativas viales:

