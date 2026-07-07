¿Cuánto costaron los candelabros del Metro de CDMX? Revelan su precio

Como parte de la remodelación de la Línea 2 del Metro de la CDMX, se incluyeron candelabros en la estación Hidalgo, pero hasta ahora las autoridades revelaron cuánto costaron.

Luego de su colocación, hubo quienes tomaron estos accesorios como un toque de humor y hasta en redes sociales las personas se burlaron un poco de esta forma de iluminar las escaleras y andenes donde fueron instalados.

@metro_cdmx ¿Ya viste los nuevos candelabros de la estación del Metro Hidalgo? 🕯️✨ La remodelación de este espacio desató la creatividad en redes sociales. Entre memes, videos con bailes de época y todo tipo de reacciones, el nuevo estilo de la estación no ha pasado desapercibido en internet. Y tú, ¿qué opinas de este cambio? ♬ sonido original - MetroCDMX

¿Cuánto costo el candelabro del Metro Hidalgo en la Línea 2?

Adrián Rubalcava, director del Metro de la Ciudad de México, informó este martes 7 de julio de 2026 los detalles del costo de los candelabros.

"El costo de los candelabros en las estaciones; cuatro, tuvieron el costo de 56 mil pesos, que son los que se encuentran de tamaño grande en las bajadas de las escaleras", informó el funcionario.

De acuerdo con él, se compraron además candelabros más pequeños, que se colocaron en otras zonas como los andenes, costaron "entre 3 mil y 4 mil pesos dependiendo el modelo".

Muros verdes en el Metro de CDMX: ¿Qué son y cuánto costaron?

En la remodelación de la Línea 2 del Metro también se incluyó la colocación de muros verdes en las inmediaciones de este medio de transporte.

Fue una iniciativa en el Metro, a cargo del agrónomo urbano Luis Rebollar. Adrián Rubalcava informó que el costo por metro cuadrado de estos jardines fue de $5 mil 600 pesos.

El Metro informó que, de acuerdo con especialistas los muros verdes, contribuyen en:



Disminución de dióxido de carbono en andenes y recuperación estética y emocional de espacios grises y saturados



Purificación del aire y reducción de contaminantes en zonas de alta concentración humana



Mejor percepción del entorno urbano para millones de usuarios diarios



Reducción del estrés urbano, alineada con políticas públicas de salud mental



Mensaje contundente de sustentabilidad, accesible a todos los sectores sociales



Los muros verdes de las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Chabacano forman parte de la remodelación integral de estaciones del @MetroCDMX. Este proyecto fue desarrollado con criterios técnicos que consideran la iluminación, la temperatura y la selección de especies para favorecer… pic.twitter.com/uwRvVCdHzh — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 27, 2026

¿Dónde están colocadas los muros verdes del Metro de CDMX?

Los muros verdes son jardines que se colocaron con plantas reales dentro de algunas estaciones de la Línea 2 del Metro. Este proyecto incluyó más de 22 mil plantas distribuidas en las ocho estaciones:



Ermita Villa de Cortés Xola Viaducto Chabacano San Antonio Abad Zócalo-Tenochtitlan Revolución