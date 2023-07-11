Pareja de Rusia consumió carne humana por casi 20 años; esta es su historia

Por cerca de dos décadas, una pareja de ciudadanos de Rusia asesinó y consumió la carne de al menos 30 personas, hasta que fueron detenidos por las autoridades de la comunidad de Krasnodar.

Dmitry y Natalia Baksheev, de 38 y 44 años de edad, quedaron detenidos en 2017 después de que asesinaron a Elena Vashrusheva, de 35 años de edad, quien trabajaba como mesera. Aunque el hombre negó en un inicio haberle quitado la vida, terminó por aceptar su crimen.

Natalia aseguró a las autoridades locales que provocó a su esposo para que asesinara a la mesera, quien supuestamente había coqueteado con su pareja mientras consumían en un bar local. La policía, tras una revisión a la casa de la pareja, encontró restos humanos, los cuales pertenecían a la víctima desaparecida, quien había sido degollada de forma “artesanal”, reportaron medios locales.

Las autoridades investigaron la responsabilidad de estas dos personas por la desaparición de 30 personas en la ciudad con 750 mil habitantes en el suroeste de Rusia.

¿Cómo dieron con los caníbales de Rusia?

La investigación contra Dmitry y Natalia comenzó el 11 de septiembre de 2017, cuando personal que reparaba un camino encontró un teléfono celular tirado en la calle. El aparato aún funcionaba y los trabajadores decidieron ver el carrete de fotografías.

Posteriormente, acudieron a una estación de policía para reportar que en el celular había fotografías de “un hombre con diferentes partes de un cuerpo humano desmembrado en la boca”, aseguró el Ministerio de Asuntos del Interior de Rusia.

9.Natalia Baksheevy



Have allegedly confessed to butchering and eating at least 30 people The story quickly overgrew with rumors, according to which the couple had been hunting people since 1999. The rumors also said that the cannibals tortured their victims before killing them, pic.twitter.com/bdPCq6v3Iy — COLOURZ🇨🇦 (@Colourz_0) February 13, 2023

Con ayuda de “medidas técnicas especiales”, las autoridades encontraron al dueño del teléfono celular y arrestaron a Dmitry Baksheev. Él y su esposa admitieron a la policía que habían practicado canibalismo en al menos 30 víctimas, a quienes drogaban previamente.

Una imagen en específico llevó el detalle de las fechas en las que comenzaron estos crímenes, ya que una de ellas tenía el año en el que había sido capturada la fotografía: 1999.

¿Los caníbales rusos vendieron carne humana?

Por varios años, la pareja vivió en unos departamentos cercanos de la Academia de Aviación Militar, cercana a su hogar. Incluso corrió el rumor de que comercializaban la carne humana a dicha escuela y restaurantes locales.

Sin embargo, el gobierno de Krasnodar rechazó esa versión y apuntó que las compra de carne en restaurantes debe ser acompañada de documentos veterinarios que certifique su procedencia. Además, los cocineros saben detectar los tipos de carne animal de la de mascota y “de cualquier otra”, aclararon en un comunicado.

Dmitry Baksheev recibió una condena en 2019 de 12 años y 2 meses en una colonia de régimen estricto. Sin embargo, el 18 de febrero de 2020, el hombre murió por complicaciones de diabetes tipo 2 de la cual no recibió tratamiento. Mientras que Natalia Baksheev tiene una sentencia de 11 años en prisión.

