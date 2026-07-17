¡Precaución! Río Bravo aumenta peligrosamente su caudal en Coahuila; emiten aviso

El Río Bravo continúa mostrando un incremento importante en su nivel y las autoridades de Coahuila ya emitieron una nueva actualización para advertir sobre el comportamiento del afluente. Tras los escurrimientos ocasionados por las intensas lluvias registradas en los últimos días, el pronóstico cambió y ahora se espera un aumento considerable del caudal frente a Piedras Negras.

Aunque Protección Civil aclaró que, por el momento, no existe un riesgo mayor para la población, el llamado es claro: evitar acercarse al río, mantenerse atentos a la información oficial y extremar precauciones, especialmente en zonas bajas y áreas donde se realizan actividades cerca del cauce.

La advertencia cobra mayor relevancia luego de que apenas un día antes la fuerza de la corriente arrastrara cientos de boyas instaladas en la frontera con Estados Unidos, situación que obligó al cierre preventivo de los puentes internacionales entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Protección Civil actualiza el pronóstico del Río Bravo

En una tarjeta informativa emitida por la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, las autoridades informaron que los pronósticos fueron modificados debido a los escurrimientos registrados en la región.

Según el reporte, se estima que el Río Bravo frente a Piedras Negras alcanzará un caudal aproximado de 2 mil 183 metros cúbicos por segundo, además de una escala de 7.35 metros, alrededor de las 18:00 horas de este viernes 17 de julio.

La dependencia explicó que este incremento responde al volumen de agua que continúa descendiendo hacia el cauce principal tras las lluvias registradas en días recientes.

Si bien el informe precisa que el aumento no representa, hasta este momento, un riesgo mayor, las autoridades insistieron en que la población no debe bajar la guardia, ya que el comportamiento del río puede cambiar conforme avanzan los escurrimientos.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Debido a las #Lluvias de los últimos días en #Coahuila, el río Bravo presenta un

incremento significativo en su caudal.



👉Se recomienda precaución en zonas bajas y a quienes realizan actividades cerca del río.

👉Atiende las indicaciones de @PCCoahuila y #CNPC. pic.twitter.com/JGY1l6EwPm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

Piden evitar el río por posibles corrientes peligrosas

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los sectores que podrían verse más expuestos al incremento del caudal.

En primer lugar, pidió a las personas que realizan actividades de pesca no ingresar a las márgenes del Río Bravo, ya que el aumento del nivel del agua puede generar corrientes repentinas y de arrastre, capaces de poner en riesgo la integridad de quienes permanezcan cerca del afluente.

Para las familias que viven en asentamientos irregulares o zonas bajas, el exhorto es permanecer pendientes de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil en caso de que la situación evolucione.

La alerta llega tras el incidente con las boyas fronterizas

La actualización ocurre apenas un día después de que la creciente del Río Bravo provocara el desprendimiento de cientos de boyas de la barrera flotante instalada en el lado estadounidense de la frontera.

El fuerte caudal obligó a las autoridades de México y Estados Unidos a cerrar de manera preventiva los puentes internacionales entre Piedras Negras y Eagle Pass mientras se verificaba que las estructuras metálicas no representaran un peligro para la infraestructura de los cruces fronterizos.

Aunque horas después el tránsito fue restablecido al descartarse daños, el incidente dejó en evidencia la fuerza con la que continúa avanzando el agua en esta región fronteriza.

