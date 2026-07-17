VIDEO: Atentado contra un medio de comunicación en Sinaloa; recuerdan asesinato de un periodista que sigue sin justicia

Un domicilio relacionado con César Millán Lafarga, director general de Grupo Adiscusión, fue atacado a balazos este viernes en Culiacán, Sinaloa. Aunque no hubo personas lesionadas, el inmueble sufrió daños materiales y el caso ya es investigado por las autoridades.

La empresa periodística informó que el hecho fue reportado de inmediato para que se realizaran las diligencias correspondientes y se iniciara la búsqueda de los responsables.

¿Por qué este ataque al Grupo Adiscusión tiene un significado especial?

La agresión ocurrió en un inmueble que pertenece al periodista Humberto Millán Salazar, socio fundador de Grupo Adiscusión y padre de César Millán Lafarga.

Millán Salazar fue asesinado en 2011 en un crimen que, hasta la fecha, permanece sin ser esclarecido. Además, el medio recordó que en junio de 2024 sus instalaciones también fueron atacadas, un expediente que igualmente continúa sin resolverse.

Con el atentado de este viernes, Grupo Adiscusión señaló que suma tres agresiones en su historia. Además, compartió el momento exacto en que disparan desde un auto contra la fachada del domicilio.

🚨🚔 || Este video muestra un ángulo del ataque armado ocurrido la mañana de este viernes en Culiacán. En las imágenes se observan una persona haciendo detonaciones que impactaron el inmueble. pic.twitter.com/gkhItCUJB5 — Adiscusión Diario (@adiscusion) July 17, 2026

Grupo Adiscusión pide una investigación transparente

Tras lo ocurrido, la empresa condenó el ataque y pidió que las investigaciones se realicen con rapidez, profesionalismo y transparencia para identificar y sancionar a los responsables.

También reiteró que continuará ejerciendo un periodismo independiente y basado en los hechos, pese a los actos de violencia registrados en su contra.

Con tres décadas de trayectoria en Sinaloa, Grupo Adiscusión afirmó que el ejercicio periodístico no debería desarrollarse bajo amenazas ni agresiones. El medio insistió en que este nuevo ataque vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar la seguridad de periodistas y medios de comunicación.

Cifra de periodistas asesinados en México

Entre el año 2000 y julio de 2026, Artículo 19 han documentado 178 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Tan solo en lo que va del presente año 2026, se contabilizan al menos 5 comunicadores asesinados en el país.

México es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo a pesar de que no atraviesa una guerra o conflicto armado como en Medio Oriente.