Catean propiedades del cantante Arnulfo Jr. tras feminicidio de Pamela Yajaira; cae un sospechoso

La madrugada de este viernes 17 de julio se llevó a cabo un cateo en la casa del cantante Arnulfo Jr., pues tendría una relación en el feminicidio de Pamela Yajaira, joven 25 años que fue quemada viva.

¿Por qué está ligado el cantante Arnulfo Jr. en el feminicidio de Pamela Yajaira?

El cateo se dio luego del aseguramientos de una camioneta vinculada al hijo del cantante, quien es señalado como el presunto feminicida de la joven madre, Pamela Yajaira Alvarado.

Se informó que también se cateó una segunda casa, esta independiente a la del cantante, aunque no ha habido más información por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León sobre los indicios que se podrían haber encontrado en dichos inmuebles.

🚨 FISCALÍA INFORMA 🚨



CATEO EN PROCESO



En estos momentos, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, realizan un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, N.L., como parte de una investigación relacionada con el… pic.twitter.com/ysppMG7x8M — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) July 17, 2026

El rastro de la camioneta: La pieza clave en la investigación sobre el feminicidio de Pamela Yajaira

La Fiscalía estatal dio a conoceree que se detuvo a un hombre, se trata de Óscar "N", de 32 años de edad, quien ya es considerado como uno de los principales sospechosos del feminicidio ocurrido el pasado fin de semana.

Sobre la camioneta asegurada, se informó que elementos de la Agencia estatal de Investigación, realizaron los cateos, uno en la calle Privada Emilio Carranza, en la colonia Lomas de Tolteca y el segundo cateo en un inmueble ubicado sobre la calle Rincón de la Tierra, en la colonia Rincón de Guadalupe.

En tanto, las autoridades del estado de Nuevo León mantienen la búsqueda del segundo sospechoso del feminicdio luego de que citaran a la víctima Pamela Yajaira para que tiempo después le arrojaran líquido inflamable para después prenderle fuego.

Pamela Yajaira: Antes de morir pudo confesar quiénes fueron sus agresores

La joven fue abandonada por los dos sujetos en la calle donde autoridades la localizaron. Yajaira pudo informar a los elementos sobre lo que había ocurrido, señalando a dos sujetos que previamente la habían agredido.

Al momento de revisarla, la mujer, madre de dos hijos presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Murió tiempo después al ser atendida por personal médico luego de ser hospitalizada por la gravedad de las lesiones.

