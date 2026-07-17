“Me quieren quitar": Periodista Josué Martínez denunció amenazas semanas antes de ser asesinado en Puebla

Tras confirmarse el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director del medio local Noticias San Martín Texmelucan, en redes sociales resurgió un video donde el comunicador denunció haber recibido presuntas amenazas de manera directa por parte del presidente municipal de dicha demarcación, Juan Manuel Alonso Ramírez.

"Y les duele que les cuestione yo qué va a pasar y por eso ahí estaban aquí que quieren hacernos la quitarme que la gente me vea situaciones que a lo mejor o van me decía el presidente: 'No que tú tan recto', y digo: tú me amenazaste, me hiciste la llamada y me amenazaste y me quieren quitar. Amigos, no cómo saben cómo... Más que esto, perjudicarme me fortalece (...)", es lo que dijo el comunicador en su video.

Las amenazas habrían sido por cuestionar el destino y la transparencia de las finanzas públicas de la demarcación.

"Tú me amenazaste", denunció Josué Martínez



Tras su asesinato, resurgió el video donde el reportero acusa al alcalde de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, de presuntas amenazas



📹 @lasillarota pic.twitter.com/E7jodcHDre — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 17, 2026

El material digital que volvió a circular en redes sociales muestra al reportero confrontando formalmente al edil poblano en un evento público. Esta denuncia previa al homicidio ha sido tomada por la opinión pública y organizaciones acompañantes como un antecedente directo e indispensable para la investigación del crimen.

Hasta el momento, ni el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan ni la Fiscalía General del Estado de Puebla han emitido un posicionamiento oficial respecto a la reaparición de esta denuncia pública o si el alcalde será citado a comparecer ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por los señalamientos en su contra.

Josué Martínez Contreras se convierte en el cuarto periodista asesinado en México en 2026

Josué Martínez Contreras se convierte en el cuarto periodista asesinado en el país en lo que va de 2026 (julio), antes de él, se registró el asesinato de Carlos Castro en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Le siguió Luis Ángel López Valdez, también en Veracruz, y luego Roxana Guzmán, un caso alarmante dado que el momento exacto de su secuestro quedó registrado en una transmisión de video.