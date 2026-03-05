Dos feminicidios de estudiantes en Morelos: Confirman muerte de Karol Toledo Gómez

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo hallado esta mañana en el municipio de Coatetelco, corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desaparecida desde el pasado 2 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.



La comunidad universitaria permanece en incertidumbre, ya que la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida durante los operativos de búsqueda, pero todavía no se ha confirmado la identidad de la víctima, aunque se especula que sea de la estudiante de 18 años. La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec lamentó el fallecimiento.

Escuela de la UAEM lamenta muerte de Karol Toledo Gómez

A través de un mensaje público, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, así como sus subsedes en Miacatlán y Tetecala, lamentaron el fallecimiento de la joven estudiante.

En el comunicado, la comunidad educativa expresó su pesar por la pérdida de la alumna y envió condolencias a sus familiares y amigos.

“No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia. Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a su familia y amigos en este momento de indescriptible pesar”, señalaron.

Asimismo, la institución destacó que la memoria de Karol debe servir como un motivo para mantenerse unidos en la búsqueda de la verdad.

El pronunciamiento generó conmoción entre estudiantes y ciudadanos que han seguido el caso desde que se reportó la desaparición de la joven de 18 años.

Fiscalía de Morelos confirma la muerte de la estudiante Karol Toledo

La Fiscalía General del Estado de Morelos no ha confirmado oficialmente el fallecimiento de Karol Toledo Gómez. La dependencia informó previamente que, como parte de las acciones de búsqueda, fue localizado un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco.

Peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar la identidad de la persona encontrada.

La desaparición de Karol Toledo que movilizó a estudiantes

Karol Toledo Gómez fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, Morelos. Desde ese momento, su familia inició una intensa búsqueda y pidió apoyo a la sociedad para encontrarla.

Sus padres, Alondra Gómez y Jaime Toledo, compartieron un video en redes sociales donde agradecieron el respaldo de los estudiantes y explicaron por qué no pudieron asistir a las marchas que se organizaron para exigir su localización.

“Tenemos que estar en apoyo con la Fiscalía. Solamente quiero recuperar a mi hija, la quiero recuperar viva”, expresó su madre entre lágrimas esta mañana.

Durante los días de búsqueda, compañeros de distintos campus de la UAEM realizaron manifestaciones y mensajes de apoyo para la familia, asegurando que no dejarían de exigir respuestas.

La desaparición de Karol generó aún más indignación entre estudiantes, ya que el estado de Morelos aún se encuentra impactado por el reciente hallazgo sin vida de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que estuvo desaparecida desde el pasado 20 de febrero y fue localizada sin vida el pasado 2 de marzo.

Paro por la desaparición de las estudiantes de Morelos

Debido a la situación actual en Morelos, donde ya dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han desaparecido y posteriormente halladas sin vida, la comunidad universitaria de la Escuela de Estudios Superiores Xalostoc, decidieron entrar en paro para exigir justicia.

Ante esta protesta estudiantil, el plantel emitió un comunicado en el que señala que mientras el paro se mantenga no se llevarán a cabo clases ni evaluaciones y solicitaron a los docentes evitar programar actividades académicas.

