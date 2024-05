España, Noruega e Irlanda reconocerán a Palestina como Estado; ¿qué significa?

Este miércoles 22 de mayo de 2024, España, Noruega e Irlanda aseguraron que en los próximos días reconocerán a Palestina como Estado. Los gobiernos de estos países señalarán que el 28 de mayo próximo harán el reconocimiento oficial.

“Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina”, dijo Simon Harris, primer ministro de Irlanda, en una conferencia de prensa. Agregó que una solución de dos Estados era el único camino creíble hacia la paz y la seguridad para Israel, Palestina y sus pueblos. El reconocimiento de la condición de Estado tiene una resonancia particular en Irlanda dada su propia historia, añadió Harris.

¿Cuántos países reconocen a Palestina como Estado?

Desde 1988, 143 de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reconocido la condición de Estado de Palestina.

En la Unión Europea, los países han abordado este aspecto de forma distinta. Por ejemplo, Suecia reconoció a Palestina desde hace una década, en tanto que Francia no planea hacerlo hasta que considere que ello pueda ser eficaz para transitar hacia la paz en la región.

¿Qué significa este reconocimiento para los palestinos?

Cuando un país es reconocido como Estado, significa que posee soberanía y autoridad sobre su propio territorio. Sin embargo, el Estado no deja de existir porque otros países no lo reconozcan, ya que esa acción es sólo declarativa y no constitutiva, destaca el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reconocimiento de Palestina por parte de estos tres países europeos llega en un momento complicado para la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, a cargo de Mahmud Abás, a quien se le ha señalado como corrupto y que no ha sostenido elecciones legislativas desde 2006.

Desde noviembre de 2012, Palestina ha sido clasificado como un estado observador y no integrante de la ONU. El 18 de abril de 2024, Estados Unidos vetó la resolución para intentar que Palestina sea integrante de la ONU.

“Nuestro derecho a la autodeterminación nunca ha sido objeto de regateo o negociación. Es inalienable y eterno, y no está sujeto a manipulación, dominación o condiciones”, aseveró en esa ocasión el Observador Permanente de Palestina.

La Autoridad Palestina y su grupo rival Hamás acogieron con satisfacción el miércoles el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Irlanda, España y Noruega. Cabe recordar que la Autoridad Palestina y Hamás son dos grupos distintos; el primero gobierna de forma limitada en Cisjordania y el segundo dirige la Franja de Gaza.