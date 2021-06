Qué son los tianguis del bienestar, anunciados por AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que en breve presentará una reforma administrativa para que los bienes confiscados a grupos criminales puedan ser entregados a la población, a través de lo que llamó “Tianguis del Bienestar”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador explicó que en gobiernos pasados, los objetos decomisados se quemaban o se echaban a perder, por lo que, su gobierno buscará entregarlos a la gente que viva en las zonas más pobres del país.

Todo lo que se decomisa se va a bodegas, hablamos de ropa, calzado, ventiladores, aires acondicionados, juguetes, muchas telas, y se rentan bodegas, muchas bodegas, como 300 en el país y se mantiene la mercancía, hemos ido sacando y sacando, pero como hay que hacer trámites y hay normas para que no haya competencia desleal se tiene que quemar y destruir lo que son telas y pacas de ropa (sic)

¿Qué son los tianguis del bienestar?

El presidente López Obrador explicó que “para mantener esa bodegas debemos pagar renta, se echan a perder cosas, por eso estamos por terminar de elaborar una reforma administrativa para que todo lo que se confisque con prontitud y rapidez se entregue a la gente, van a haber tianguis de bienestar, en las zonas más pobres, para que la gente lo aproveche, pronto vamos a informar”.

El presidente AMLO dijo que este tema tiene que ver con los aviones, “de cómo utilizar todo lo que ahora no tiene ninguna función como por ejemplo, las rifas de las casas, de los ranchos para la Lotería Nacional en beneficio del pueblo”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador no dio más detalles de cuál será la dinámica de los tianguis del bienestar y sólo aclaró que los objetos decomisados serán “entregados” a la gente mediante esos mercados sobre ruedas, pero no se aclaró si serán vendidos o regalados.

Rifarán terreno a la orilla del mar en diciembre

Por otro lado, AMLO adelantó que en diciembre se rifará un terreno a la orilla del mar en Sinaloa, el cual tiene alrededor de dos mil 500 hectáreas.

“Era un rancho de Antonio Toledo Corro, ya finado, y en el gobierno de (Felipe) Calderón, Fonatur lo compró, era un señor afamado, Gómez Mont, el de Fonatur, para un desarrollo turístico y resulta que pues está un poco apartado, está en los límites de Sinaloa con Nayarit, pero pagaron 120 millones de dólares por el terreno y no hemos podido venderlo para obtener ese dinero”, recordó.

Indicó que al gobierno le hace falta “ese dinero porque estamos construyendo la presa de Santa María, ahí cerca, y queremos ese dinero se use para terminar de financiar la presa de Santa María, que es una obra que va a ayudar mucho al riego de alrededor de 30, 40 mil hectáreas y además va a abastecer de agua a los municipios del sur de Sinaloa y va a generar energía eléctrica”.

Dijo que al “no haber empresa turística que quiera invertir y se les está dando facilidades para que tengan los permisos y todo, pero de todas maneras no hay quien se interese, yo personalmente le he mandado a decir a quienes tienen actividad empresarial en Sinaloa para que quede el dinero en el estado, que si se interesan pueden comprar el terreno y no, no se ha podido”.

