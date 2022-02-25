¿Qué se sabe de la variante ómicron denominada BA.2?

A pesar de la disminución reciente de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y gran parte del mundo, los expertos de salud pública siguen atentos a una cepa de la variante ómicron denominada BA.2 que aparenta ser un 30% más contagiosa.

Según los especialistas, la cepa de ómicron que llegó a hacerse dominante en los últimos meses era la variante BA.1, y entre ella y la BA.2 hay 20 mutaciones. Esto es normal en los virus, pero también puede causar alarma.

Dr @mvankerkhove elaborates on Omicron sub-variant of concern, BA.2, and the impact on the #COVID19 pandemic situation ⬇️ pic.twitter.com/2vYxsHoQWR — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 2, 2022

¿Qué tan contagiosa es la variante ómicron BA.2?

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante de ómicron y sus versiones son objeto constante de observación.

A través de un comunicado la OMS dijo que:

Basado en los datos disponibles sobre transmisión, intensidad, reinfección, diagnóstico, terapias e impacto de las vacunas, la cepa de la variante ómicron BA.2 debe ser considerado como una variante de preocupación.

El documento explicó que la variante de ómicron BA.2 se diferencia de BA.1 en su secuencia genética y parece ser más transmisible, y que está apareciendo más a pesar de la disminución general de los casos globalmente.

Los datos sobre su intensidad son todavía escasos y al parecer no es peor que la variante ómicron BA.1.

Estudios en Europa reflejaron que la variante ómicron BA.2 es más eficiente para infectar a las personas vacunadas y con una tercera dosis de refuerzo que las variantes anteriores.

