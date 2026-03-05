Incertidumbre por conflicto en Medio Oriente afecta el precio del dólar hoy 5 de marzo 2026

El bloqueo del Estrecho de Ormuz y el cese de operaciones en centros estratégicos de hidrocarburos han desatado una emergencia financiera este jueves 5 de marzo, provocando una reacción inmediata en la cotización del precio del dólar.

Precio del dólar hoy jueves 5 de marzo

El billete verde sube ligeramente tras la incertidumbre de la política económica estadounidense y la agitación tanto interna como geopolítica. Si tienes planeado realizar operaciones este martes, así se cotiza:

Compra: 16.50 pesos

Venta: 18.19 pesos

La incertidumbre se ha apoderado de los inversionistas debido a las amenazas latentes sobre las rutas de distribución. De acuerdo con un reporte emitido este jueves por analistas de la institución ANZ, existe una inquietud profunda respecto a la estabilidad de los tránsitos comerciales en Oriente Medio.

El foco de la preocupación se concentra específicamente en el Estrecho de Ormuz, un punto geográfico crítico donde los flujos de mercancía podrían verse comprometidos tras las recientes hostilidades en la región.

Precio del dólar canadiense hoy jueves 5 de marzo

Si tu interés está en la moneda de la hoja de maple, el dólar canadiense también presenta variaciones en ventanilla bancaria para este inicio de marzo:

Compra: 10.65 pesos



Precio del barril de petróleo este jueves 5 de marzo

Las cotizaciones del crudo mantuvieron su tendencia al alza durante la jornada de este jueves. Este incremento responde a la agudización del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán, situación que ha afectado la continuidad en la distribución del recurso.

Ante este escenario, diversas potencias productoras han optado por disminuir sus niveles de extracción, mientras que otros sectores han implementado estrategias para salvaguardar la disponibilidad del hidrocarburo en el mercado.

Petróleo Brent: 83.75 dólares el barril

Petróleo WTI (EU): 77.08

Mezcla Mexicana: 70.38 dólares (Estimado al alza por la tendencia mundial).

El panorama de los hidrocarburos atraviesa un periodo de reconfiguración significativa que mantiene en alerta a los especialistas financieros. Según las valoraciones de John Evans, experto de la firma PVM, el sector energético experimenta un proceso de adaptación forzada, impulsado en gran medida por las recientes disposiciones de las autoridades en China.

El país asiático ha instruido a sus complejos refinadores de mayor escala para que interrumpan las ventas al exterior de combustibles como el diésel y la gasolina, una medida que restringe la disponibilidad global de estos recursos.

Esta escasez de oferta ya ha tenido repercusiones directas en los indicadores económicos de Europa. Los contratos a futuro del diésel en dicho continente escalaron hasta los 1,130 dólares, una cifra que representa su valor más elevado desde el mes de octubre de 2022. Este incremento refleja la presión sobre los costos de los derivados del crudo en un mercado internacional cada vez más apretado.

Precios del Bitcoin miércoles 4 de marzo: Contrastes entre México y Estados Unidos

El mundo de las criptomonedas vive una jornada mixta. El precio del bitcoin inicia la jornada en 72 mil 449 dólares por unidad, lo que representa una baja de 0.39% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 276 mil 772 pesos.

