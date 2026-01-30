¡Córrele por gasolina! Este es su precio HOY 30 de enero 2026 en México (te decimos dónde está más barata)
Fuerza Informativa azteca te trae los detalles del precio de la gasolina para este último viernes de mes; te decimos dónde encontrarla más barata.
Consulta el precio de la gasolina HOY viernes 30 de enero. Antes de llenar el tanque, miles de automovilistas en México buscan el precio por litro y dónde pueden pagar más barato por el combustible Magna, Premium o Diésel.
El precio de la gasolina en México presenta variaciones importantes por región, lo que abre una oportunidad clara: elegir dónde cargar para pagar a menor costo. Conocer el precio HOY de la Magna, Premium y Diésel te permite calcular cuánto vas a pagar realmente y decidir si conviene cargar ahora o buscar una opción más barata cerca de tu ruta.
Precio del litro de gasolina en México HOY 30 de enero: así amanecen Magna, Premium y Diésel
- Gasolina Regular precio por litro: 23.31 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.77 pesos
- Diésel precio por litro: 26.33 pesos
Gas natural vehicular HOY 30 de enero: precios mínimo, promedio y máximo por litro
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX HOY 30 de enero: cuánto cuesta llenar el tanque este miércoles
- Gasolina Regular: 23.43 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos
- Diésel costo por litro: 26.12 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 30 de enero? Precios actualizados por litro
- Gasolina Regular: 23:54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 30 de enero: así abrió el costo por litro
- Gasolina Regular: 23.69 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.27 pesos
- Diésel costo por litro: 26.36 pesos
Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 30 de enero y cambios del día
- Gasolina Regular: 23.57 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos
- Diésel costo por litro: 26.03 pesos
¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY 30 de enero? Tips para pagar menos por litro
Si el precio de la gasolina te parece alto este viernes 30 de enero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo:
1. Horarios estratégicos de carga
Se recomienda acudir a la estación de servicio durante las primeras horas de la mañana. Al realizar la carga cuando las temperaturas son más bajas, el combustible tiene una mayor densidad y se reduce la pérdida por evaporación, lo que permite aprovechar mejor cada litro depositado en el tanque.
2. Uso de herramientas digitales
Antes de salir, consulta la aplicación oficial de la Profeco, específicamente la herramienta “Quién es quién en los precios”. Esta plataforma te permite geolocalizar las estaciones de servicio en tu zona y comparar costos en tiempo real, ayudándote a elegir la opción más económica y confiable cerca de tu ubicación.
3. Mantenimiento preventivo de neumáticos
Un factor clave para la eficiencia energética es verificar periódicamente la presión de las llantas. Circular con los neumáticos inflados según las especificaciones del fabricante puede incrementar el ahorro de combustible hasta en un 3%. Este hábito es especialmente valioso para quienes realizan traslados diarios o viajes largos por carretera.