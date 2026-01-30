¡Córrele por gasolina! Este es su precio HOY 30 de enero 2026 en México (te decimos dónde está más barata)

Consulta el precio de la gasolina HOY viernes 30 de enero. Antes de llenar el tanque, miles de automovilistas en México buscan el precio por litro y dónde pueden pagar más barato por el combustible Magna, Premium o Diésel.

El precio de la gasolina en México presenta variaciones importantes por región, lo que abre una oportunidad clara: elegir dónde cargar para pagar a menor costo. Conocer el precio HOY de la Magna, Premium y Diésel te permite calcular cuánto vas a pagar realmente y decidir si conviene cargar ahora o buscar una opción más barata cerca de tu ruta.

Precio del litro de gasolina en México HOY 30 de enero: así amanecen Magna, Premium y Diésel

Gasolina Regular precio por litro: 23.31 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.77 pesos



Diésel precio por litro: 26.33 pesos

Gas natural vehicular HOY 30 de enero: precios mínimo, promedio y máximo por litro

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.60 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX HOY 30 de enero: cuánto cuesta llenar el tanque este miércoles

Gasolina Regular: 23.43 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos



Diésel costo por litro: 26.12 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 30 de enero? Precios actualizados por litro

Gasolina Regular: 23:54 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos



Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 30 de enero: así abrió el costo por litro

Gasolina Regular: 23.69 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.27 pesos



Diésel costo por litro: 26.36 pesos

Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 30 de enero y cambios del día

Gasolina Regular: 23.57 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos



Diésel costo por litro: 26.03 pesos

¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY 30 de enero? Tips para pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina te parece alto este viernes 30 de enero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo:

1. Horarios estratégicos de carga

Se recomienda acudir a la estación de servicio durante las primeras horas de la mañana. Al realizar la carga cuando las temperaturas son más bajas, el combustible tiene una mayor densidad y se reduce la pérdida por evaporación, lo que permite aprovechar mejor cada litro depositado en el tanque.

2. Uso de herramientas digitales

Antes de salir, consulta la aplicación oficial de la Profeco, específicamente la herramienta “Quién es quién en los precios”. Esta plataforma te permite geolocalizar las estaciones de servicio en tu zona y comparar costos en tiempo real, ayudándote a elegir la opción más económica y confiable cerca de tu ubicación.

3. Mantenimiento preventivo de neumáticos

Un factor clave para la eficiencia energética es verificar periódicamente la presión de las llantas. Circular con los neumáticos inflados según las especificaciones del fabricante puede incrementar el ahorro de combustible hasta en un 3%. Este hábito es especialmente valioso para quienes realizan traslados diarios o viajes largos por carretera.

