¿Quién es Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp?

Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp, se robó reflectores durante el juicio de difamación en contra de Amber Heard al cuestionar a la actriz sobre las acusaciones de maltrato que hizo sobre el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

La abogada fue aplaudida por los seguidores de Jonhhy Depp tras las duras preguntas que realizó durante la quinta semana del juicio y por presionar a la actriz sobre varias declaraciones como la donación del dinero del divorcio.

Sin embargo, anteriormente Camille Vásquez alcanzó popularidad tras algunos rumores sobre una supuesta relación entre la abogada yJohnny Depp. No obstante, los rumores fueron desmentidos por fuentes cercanas a ella.

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¿Quién es Camille Vásquez?

Es una abogada asociada a la firma Grupo de Prácticas de Litigios y Arbitraje, en Estados Unidos.

De acuerdo con su biografía, Camilla Vásquez se centra en demandas por difamación del lado del demandante, además tiene experiencia en litigios por disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo.

Camille Vásquez es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados.

También tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos.

Camilla Vásquez se enfrenta a Amber Heard en la corte

La abogada de Johnny Depp centró el interrogatorio en la polémica pelea que tuvieron en 2015 en Australia, donde Depp acusó a Amber de cortarle el dedo con una botella de vodka, y de la cual se habló gran parte del juicio.

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Camilla Vásquez cuestionó a Heard sobre sus declaraciones de aquella pelea, en la que la actriz aseguró que Johnny Depp le dejó moretones, y Vásquez cuestionó que no buscara atención médico por las heridas.

También sacó el tema de la pelea que tuvo Amber con su ex pareja, la artista Tasya van Ree, en un aeropuerto. Discusión en la que Heard golpeó a Van Ree.

"Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado", dijo Vásquez.

El momento más polémico fue cuando Camille Vásquez preguntó si Amber Heard donó los siete millones de dólares obtenidos tras el divorcio con Johnny Depp como lo prometió. A lo que la actriz de ‘Aquaman’ respondió que “aún no”.

