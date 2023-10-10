Carlo Acutis, el santo de 15 años que acercó a la juventud a la iglesia católica

En Italia, millones de personas acuden diariamente para conocer al llamado ciberapostol, Carlo Acutis, considerado el santo más joven y el patrono del internet, pues desde temprana edad se preocupó por documentar las apariciones de la Virgen.

Ataviado con pantalón de mezclilla, una chamarra deportiva, tenis de moda y descansando en una tumba abierta en el santuario de la expoliación en asís Italia, se le puede ver a los fieles venerar los restos del santo patrono del internet, pero ¿Qué es lo que hizo? el padre José de Jesús Aguilar describió una breve trayectoria de su vida.

“Es el santo más joven, un santo de 15 años de edad y a quien también se considera el santo patrono del internet, por qué razón, porque como joven, estudio esta manera de comunicarse con los compañeros, amigos, a través de las redes y utilizo las redes para documentar los milagros eucarísticos y las apariciones de la virgen”, dijo José de Jesús Aguilar

¿Quién es Carlo Acutis, el santo más joven?

La historia de Carlo Acutis comenzó desde muy joven cuando mostro curiosidad por la iglesia y lo complementó con su amor por la computación, pronto se inscribió a clases de teología y desde ese momento deslumbró por sus habilidades, desde la programación de ordenadores hasta la creación de sitios web, en donde dio a conocer una investigación sobre todos los milagros eucarísticos que sucedieron alrededor del mundo. Para conocer su trabajo es importante entrar al siguiente enlace www.miracolieucaristici.org

Lamentablemente el trabajo del joven programador terminó muy pronto, en esos breves 15 años, el joven Acutis realizó cientos de acciones de apostolado y promoción de los sacramentos católicos, por lo que la iglesia católica inició el proceso de beatificación.

“Desde muy pequeñito, por allá de los años 90, cuando esto del internet estaba en pañales, fue uno de los más audaces católicos que quiso incorporar su apostolado con la tecnología y el fallece en el 2006, a la edad de 15 años víctima de una leucemia fulminante”, compartió Felipe de Jesús Monroy, experto en religión.

Carlo Acutis curó a un niño con problemas de páncreas

Hay un momento que se le pide a Carlo Acutis que interceda por la salud de un pequeño en Brasil para que sea curado y el milagro del ciberapostol ocurrió.

Un niño que tenía un problema de páncreas súbitamente recibe la curación, al tocar, al pedir intercesión de Carlo Acutis, este milagro de la súbita curación llama la atención y el otro más es que su cuerpo no sufre la corrupción ordinaria de los cuerpos y con un pequeño tratamiento la gente siente que acabara de morir..

Acutis acercó a la juventud a la religión

Carlo Acutis ha logrado que más jóvenes se interesen por la iglesia católica, algunos le adjudican un lenguaje moderno y su vestimenta milennial, incluso lo consideran influencer de Dios.

“Un milagro permite que la persona sea considerada beata, dos milagros significa que puede ser considerada santa, de tal manera que en este momento si alguien le pide un milagro a Carlo Acutis y lo recibe, este puede ser el paso para que pueda ser declarado santo”.

