¿Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guadalupe en CDMX?

La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares más emblemáticos de México, pues a diario miles de personas de México y todo el mundo acuden a visitar este importante lugar, pero ¿Cuánto cuesta casarse en este templo?

Además de ser un lugar turístico, la Basílica de Guadalupe cuenta con distintos servicios religiosos, y entre todos ellos están las bodas.

Costo de tener una boda en la Basílica de Guadalupe

De acuerdo con el sitio web de la Basílica de Guadalupe existen dos opciones para poder realizar la ceremonia católica en este emblemático lugar, ¿Conoces los precios?

Altar Mayor: $5 mil 500 pesos. (Incluye un cantor, órgano, reclinatorios y arreglos florales)

Capilla de San José: $3mil 800 pesos. (Incluye un cantor, órgano y reclinatorios).

Para poder reservar una ceremonia de boda en la Basílica de Guadalupe, la pareja debe realizar el 50% del pago al menos un mes antes de que se realice la misa para confirmar la fecha.

¿Qué se necesita para casarse en la Basílica de Guadalupe en CDMX?

De acuerdo con algunas parejas que han hecho su boda en la Basílica de Guadalupe, para poder realizar la ceremonia en el templo, se debe apartar el lugar mínimo con un mes de anticipación, además la pareja deberá contar con los siguientes requisitos:

Fe de bautismo actualizada.

Acta de confirmación y de primera comunión.

Acta de nacimiento.

4 fotografías tamaño infantil.

Acta de matrimonio o fecha en la que se celebrará.

Carta de compromiso moral (si uno es de otra religión o es del extranjero).

Presentación matrimonial (necesitan presentar 4 testigos).

4 fotografías en pareja tamaño credencial, para correr las amonestaciones eclesiásticas.

Constancia de asistencia a curso prematrimonial.

La Basílica de Guadalupe está regida por el catolicismo, por lo que el matrimonio es considerado un sacramento eclesiástico y por propia voluntad, esto de acuerdo con el artículo 1055 del Código de Derecho Canónico.

¿Qué horarios tiene la Basílica de Guadalupe?

La página oficial de la Basílica de Guadalupe compartió que el templo se encuentra disponible en un horario de lunes a viernes de 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, por lo que cuenta con diversas actividades religiosas a lo largo del día.

