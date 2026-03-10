¡Los años no le cobran factura! El hombre que se hizo viral por su “eterna juventud”; por qué se ve tan joven

¿El "vampiro" de Singapur? Chuando Tan, un fotógrafo, exmodelo y cantante, se hizo viral en redes sociales tras su increíble aspecto físico, pues a pesar de haber cumplido los 60 años de edad, luce como un joven de a penas 20 años.

Miles de usuarios lo catalogaron como el hombre de la eterna juventud debido a que quedaron impactados por como luce a su edad, pero ¿cuál es el secreto?

El secreto de Chuando Tan para llegar a los 60 años sin cirugías ni maquillaje

En la última década Chuando Tan se ha convertido en el símbolo de la cultura del "envejecimiento saludable", por lo que el público le ha otorgado apodos como el "vampiro de Singapur", el "hombre que nunca envejece" o el "hombre más guapo de Singapur".

Chuando Tan afirma que no recurre a cosméticos ni cirugías plásticas para mantener su juventud, pero ¿cuál es el secreto?

El fotógrafo y exmodelo singapurense asegura que su eterna juventud se debe a una dieta saludable y ejercicio, siendo los principales factores que lo mantiene joven.

"Hoy es mi 60° cumpleaños, recuerdo que el tiempo es la única riqueza verdadera. Cada amanecer llega como una herencia, no como una garantía. Agradezco permanecer en esta Tierra", escribió en su publicación en redes sociales, la cual cuenta con más de 2 millones de likes.

La publicación cuenta con miles de comentarios elogiando su increíble aspecto físico y condición.

¿Quién es Chuando Tan y por qué se hizo viral?

Chuando Tan, es un fotógrafo, exmodelo y cantante, que nació en 1966 en Singapur. Su éxito a nivel internacional ocurrió en 2017, cuando cumplió los 50 años, pues al igual que a los 60 años, el hombre tenía un aspecto de un joven.

Desde las fotografías de sus 5 años, Chuando Tan se convirtió en un ícono, consiguiendo millones de seguidores por su increíble aspecto físico.

El exmodelo de Singapur ha sido portada de revistas importantes, en las que luce su cuerpo y rostro.