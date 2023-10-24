Ella es Lesslie Polinesia, la influencer que reveló que será mamá

La influencer mexicana Lesslie Polinesia compartió a través de sus redes sociales que está esperando un bebé. La conocida youtuber del grupo Los Polinesios subió un video de poco más de dos minutos donde informó que está embarazada.

“Con mucho amor les comparto esta gran noticia: está creciendo una vida dentro de mí. Cada día es completamente diferente, estoy en transformación total, pero estoy feliz. No sé qué significa ser mamá, pero estoy descubriéndolo día a día. Celebro la vida con amor y con alegría y responsabilidad”, afirmó Lesslie.

En algunos videos anteriores, Lesslie y su familia hablaban sobre un cambio y una nueva etapa en su vida. La youtuber reafirmó esto al decir que “muchas veces hay cambios que son necesarios que hay que afrontar para crecer. Tras un gran cambio, tienes una pequeña posibilidad de vivir lo que siempre has querido”, aseveró en su video publicado en YouTube.

¿Quién es Lesslie Polinesia?

Lesslie Velázquez Espinoza, nombre real de la youtuber Lesslie Polinesia, nació el 18 de abril de 1996 y desde los 16 años de edad comparte contenido a través de redes sociales en conjunto con sus hermanos Rafael y Karen.

Además de participar en los videos, Lesslie escribió dos novelas románticas: “Tres promesas” y “Finalmente soy yo”. Poco se sabe sobre su pareja aunque usuarios en redes sociales aseguran que la influencer tiene un novio llamado Kundavi, quien es originario de Oaxaca.

El trío de hermanos realiza bromas y comparte videos sobre sus actividades en familia. Decidieron usar el nombre de Los Polinesios debido a que su abuelo era biólogo marino y en una ocasión fue a vivir a Polinesia, una región conformada por islas en el continente de Oceanía.

La familia bromeaba con las costumbres que había adoptado el abuelo y en ocasiones decían la frase “Esto es cosa de polinesios”, por lo cual decidieron emplear este nombre para su canal de YouTube.

Congratulations to @PlaticaPolinesi on achieving an INCREDIBLE @YouTube achievement! 🌟🎉



Los Polinesios have officially tied the record for most YouTube Diamond Play buttons earned by a family! Congratulations you are #OfficiallyAmazing



Full article: https://t.co/6577zlVuxR pic.twitter.com/rEgl7miLDJ — Guinness World Records (@GWR) July 16, 2020

En 2020, Los Polinesios lograron obtener un Récord Guinness, al tener el mayor número de botones diamante de YouTube por los integrantes de una misma familia. La plataforma otorga esos botones a quienes superan los 10 millones de suscriptores.