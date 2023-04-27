Rapero mexicano MoneySign Suede murió apuñalado en una cárcel de Los Ángeles

El rapero de origen mexicano MoneySign Suede fue hallado muerto a puñaladas en las regaderas de una cárcel en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde cumplía una condena, informó el abogado del cantante.

El Centro de Capacitación Correccional informó mediante un comunicado que el preso Jaime Brugada Valdez, nombre real del rapero, fue encontrado inconsciente la noche del martes 26 de abril.

Durante el recuento habitual, los guardias se dieron cuenta que MoneySign Suede no estaba en su celda, por lo que iniciaron el protocolo de búsqueda hasta que lo hallaron tirado en las regaderas de la prisión.

Las autoridades penitenciarias indicaron que el intérprete de temas como “I’m Back”, “Grimey Park” y “Too late” presentaba “lesiones compatibles con un homicidio”, por lo que se inició una investigación para esclarecer el hecho.

¿Quién es el rapero MoneySign Suede?

Jaime Brugada Valde, mejor conocido como MoneySign Suede, de 22 años de edad, era un rapero estadounidense de origen mexicano que saltó a la fama en marzo de 2022 con un disco homónimo.

MoneySign Suede era considerado una estrella emergente de la escena del rap, sus videos tienen millones de vistas en las plataformas digitales.

¿Por qué el rapero MoneySign Suede estaba en la cárcel?

De acuerdo con medios locales, el rapero mexicano estaba en la cárcel de Los Ángeles desde diciembre de 2022, cumpliendo una condena de 32 meses por cargos relacionados con la tenencia de armas en Riverside. No obstante, se había declarado culpable para recibir una sentencia de dos años en prisión.

