¿Quién es Nadia López García? La mujer que releva los libros comunistas de Marx Arriaga

El relevo en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) no es un simple movimiento de organigrama; es un cambio de frecuencia. A partir de este 16 de febrero, por instrucción del secretario Mario Delgado, la pedagoga y poeta Nadia López García asume las riendas de una de las oficinas más sensibles de la SEP.

¿Quién es Nadia López, la nueva titular de materiales educativos?

Nadia López es hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y licenciada en Pedagogía por la UNAM, ha tejido una trayectoria donde la política educativa

Con 11 libros publicados y traducidos a lenguas tan distantes como el hindi, el chino o el árabe, la nueva titular entiende que el material educativo debe ser un puente, no un muro. Su vitrina de trofeos —que incluye el Premio Nacional de la Juventud y el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón— habla de una excelencia que trasciende fronteras. Es, en esencia, una intelectual que conoce el polvo de los caminos y el rigor de la academia.

El fantasma del "comunismo" y la sombra de Marx Arriaga

La llegada de Nadia López García ocurre en un escenario de tensión latente. Mientras se instala, en los pasillos de la DGME aún se siente el aire pesado que dejó su predecesor, Marx Arriaga. Es necesario recordar que Arriaga no se ha ido del todo; permanece "atrincherado" en la estructura ideológica que intentó imponer.

Los libros comunistas de la SEP; el doctrinamiento de Arriaga

Arriaga defendió a capa y espada contenidos que muchos sectores calificamos de adoctrinamiento ideológico con tintes comunistas. Su "revolución" de papel dejó tras de sí materiales deficientes y una polarización que no apoyamos, pues los niños de México merecen educación, no propaganda.

El reto de Nadia López García es colosal: limpiar la casa. Su misión no solo es administrar, sino desintoxicar los materiales educativos de las obsesiones ideológicas de Arriaga. La gran pregunta es si logrará desmantelar las trincheras que el anterior titular dejó sembradas en un plan didactico sin pies ni cabeza.

