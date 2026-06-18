¿Como puercos? Amarran a presuntos ladrones en Lagos de Moreno, Jalisco
Nuevos casos de justicia por propia mano se reportan en Lagos de Moreno, Jalisco. La Fiscalía estatal investiga a sujetos encontrados atados a postes.
El miércoles 17 de julio de 2026, dos sujetos, señalados de ser presuntos ladrones, fueron encontrados amarrados a un poste de energía eléctrica en Lagos de Moreno, Jalisco. Sin embargo, no es la primera vez que algo así sucede en dicha localidad.
¿Qué ocurre en Lagos de Moreno ante la ola de robos?
En la madrugada, dos jóvenes aparecieron atados a un poste en la colonia Nuevo Santa María. Además, tenían la palabra “rata” escrita con plumón negro en la frente. Otro sujeto fue encontrado en condiciones similares en la colonia Centro.
Otro caso similar ocurrió el sábado 13 de junio de 2026 en la colonia El Calvario, donde vecinos propinaron golpes a un sujeto que intentó robar una motocicleta. Después fue atacado con cinta adhesiva y le colocaron una cartulina con mensajes con advertencias contra delincuentes. Ante estos casos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco aseguró que abrió dos carpetas de investigación sobre los casos de los hombres atados en la colonia El Calvario.
JUSTICIA A MANO PROPIA EN LAGOS DE MORENO: PRESUNTOS LADRONES AMANECEN GOLPEADOS Y AMARRADOS A POSTES— Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 18, 2026
En las últimas horas han aparecido en Lagos de Moreno, Jalisco, presuntos jóvenes ladrones golpeados y amarrados a postes con letreros de "ratas".
Ahí los inmovilizan hasta… pic.twitter.com/Ak5id16ry2
Justicia por propia mano: el modus operandi contra presuntos ladrones
La dependencia detalló que encontraron a dos hombres policontundidos. Por lo cual policías municipales confirmaron que estaban amarrados a postes y con cartulinas amenazantes. “Ambos fueron trasladados para recibir atención médica. El Ministerio Público y la Policía de Investigación comenzaron las indagatorias correspondientes”, destacó la Fiscalía.
La postura de la Fiscalía de Jalisco ante los hechos
Agregaron que personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional acudió para realizar la primera diligencia y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.
La Fiscalía estatal no tiene registro de los otros dos casos de presuntos ladrones de motocicletas en Lagos de Moreno.