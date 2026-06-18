Choca, se incendia y cae 15 metros: Conductor de tráiler sobrevive a impactante accidente en Colima

El conductor de un tráiler sobrevivió a un impactante accidente en la ciudad de Colima durante la noche del 17 de junio de 2026. Su unidad de carga perdió el control cuando circulaba en la carretera Colima-Tecomán, a la altura del puente para ingresar a la comunidad de Los Asmoles.

Detalles del accidente de tráiler en la carretera Colima-Tecomán

Durante la noche del miércoles, el vehículo de carga impactó contra un muro de contención, tras lo cual derribó un poste de energía eléctrica. Además, la cabina y las dos plataformas que llevaba se incendiaron.

Rescate del conductor del tráiler tras caer al barranco en Colima

La cabina terminó por caer a una altura de 15 metros hasta un barranco en la zona. La ayuda de los automovilistas no se hizo esperar y rescataron al conductor del tráiler de entre los fierros retorcidos de la cabina.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron al lugar y lo trasladaron en estado delicado de salud, pero con vida, a un hospital.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima llegó a la zona para extinguir el incendio y remover la unidad que quedó bloqueando un carril en el sentido de Tecomán hacia Colima.

Labores de vialidad y recomendaciones de Protección Civil en Colima

También personal de la Guardia Nacional brindó apoyo en las labores de vialidad y control de tránsito vehicular mientras realizan trabajos de atención de la emergencia, aseguró la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima en un comunicado. Las autoridades de Colima pidieron a los conductores extremar precauciones al circular, así como a seguir las indicaciones.