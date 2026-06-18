Adolfo salió a vender tarjetas y terminó detenido: familia Plata denuncia detención arbitraria en Querétaro

Lo que comenzó como una simple cita para vender tarjetas de colección terminó convirtiéndose en uana auténtica pesadilla para la famia Plata que hoy denuncia una presunta detención arbitraria, además de que exige que se respeten los derechos de Adolfo Plata, unos de sus integrantes que recientemente fue detenido en Querétaro y que es acusado por autoridades de formas parta de una banda dedicada al robo de casas

El caso Adolfo Plata genera atención debido a las versiones encontradas entre las autoridades y los familiares del detenido, quienes aseguran que las acusaciones son falsas y que existen irregulares en el proceso.

¡Denuncian detención arbitraria!



Una familia acusa que Adolfo fue detenido injustamente el pasado domingo en una plaza de #Querétaro, a donde acudió para vender tarjetas de colección. Tras pasar seis horas incomunicado, fue trasladado en secreto hasta Saltillo, #Coahuila, donde… pic.twitter.com/FRWtuqJH9l — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Caso Adolfom Plata genera polémica: familia rechaza acusaciones por robos y denuncia trato inhumano tras detención

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, durante la jornada del pasado domingo, Adolfo Plata acudió a una plaza comercial de Querétaro para concretar la venta de tarjetas de colección. Según su versión, durante el encuentro fue interceptado por agentes de investigación y posteriormente trasladado a instalaciones de la Fiscalía Estatal.

La familia Palta asegura que durante varias horas desconocieron su paradero y que lograron ubicarlo aproximadamente unas seis horas después, gracias al geolocalizador de su teléfono celular. También aseguran que al intentar obtener información acerca de su situación jurídica, les habrían negado detalles acerca del caso.

¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga a Adolfo Plata?

Posteriormente, Adolfo Plata fue trasladado a la ciudad de Saltillo, en Coahuila, donde enfrenta una investigación relacionada con presuntos robos a casa habitación.

La Fiscalía de Coahuila sostiene que el detenido sería presuntamente el líder de un grupo delictivo vinculado con al menos cuatro robos ocurridos en esa entidad; sin embargo, hasta el momento la acusaciones forman parte de un proceso judicial que continúa en desarrollo y cuya responsabilidad deberá de terminarse conforme a las pruebas presentadas ante el juez.

Los familiares rechazan categóricamente los señalamientos y sostienen que Adolfo Plata no tiene relación con los hechos investigados.|Azteca Noticias

¿Qué dice la familia Plata acerca de Adolfo?

Los familiares rechazan categóricamente los señalamientos y sostienen que Adolfo no tiene relación con los hechos investigados; incluso afirman que la única ocasión en la que estuvo en Saltillo fue durante un viaje de regreso de las ciudad de Texas, en donde habría adquirido una silla para bebé; además denuncian que desde su captura ha enfrentado un trato que consideran injusto e inhumano.

Este jueves está programada una nueva audiencia en la que tanto la defensa como la Fiscalía, presentarán pruebas y argumentos ante la autoridad judicial.

Será el juez quien determine la validez de los elementos aportados por ambas partes y defina los siguientes pasos en el procedimiento. Mientras el caso Adolfo Platasavance en los tribunales, la situación rebare el debate acerca de la importancia del debido proceso, la presunción de inocencia y la transparencia en las detenciones.

