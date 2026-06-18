¡Lo que el viento a Juárez! Ráfagas derriban postes y dejan sin luz a decenas de familias en Ciudad Juárez

La fuerza del viento volvió a hacerse sentir en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la madrugada de este jueves las intensas ráfagas, registradas en la zona sur de la ciudad, provocaron la caída 12 postes de energía eléctrica, afectando el suministro de luz para decenas de familias, además de que generaron complicaciones en la circulación vehicular.

Este incidente sucedió principalmente en los sectores de Senderos de Oriente y Jardines de Roma, en donde los habitantes amanecieron sin servicio eléctrico, luego del colapso de la infraestructura.

Impresionante efecto dominó: fuertes vientos derriban 12 postes de luz en Ciudad Juárez

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los postes de luz cayó ante la fuerza del viento que además provocó un efecto dominó qué términó derribando los otros 11 postes consecutivamente. Además de las estructuras eléctricas, también resultaron afectado algunos transformadores y el cableado, lo que amplió el impacto en la red de distribución eléctrica.

¡Caos por fuertes vientos en Ciudad Juárez!



Durante la madrugada, intensas ráfagas derribaron en cadena 12 postes de luz y transformadores en la zona sur, dejando sin energía eléctrica a decenas de usuarios en las colonias Senderos de Oriente y Jardines de Roma.



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Vecinos de la zona relataron que durante la madrugada escucharon fuertes estruendos, momentos después de qué las ráfagas de viento alcanzan su mayor intensidad. Las principales afectaciones se registraron en las colonias:



Senderos de Oriente



Jardines de Roma

En ambos sectores, decenas de usuarios permanecen sin luz desde hacia varias horas, mientras que las autoridades evalúan los daños y establecen medidas preventivas para evitar riesgos mayores

Viento arrasa con postes y transformadores en Chihuahua; vecinos siguen sin luz

La interrupción del servicio también afectó actividades cotidianas de los habitantes, quienes reportaron problemas con sistemas de iluminación, refrigeración y comunicación. Después del colapso de los postes, elementos de Tránsito Municipal acudeiron al lugar para acordar la zona y resguardar a peatones y automovilistas.

Uno de los postes quedó parcialmente atravesado sobre la vialidad, representando un riesgo para la circulación. Las autoridades recomiendan a los conductores, tomar precauciones, además de utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de atención.

Se espera que persona de la Comisión Federal de electricidad (CFE) realice las labores retiro de estructuras dañadas, sustitución de postes y restablecimiento gradual del suministro eléctrico. Hasta el momento no se ha informado una hora específica para la normalización total del servicio, debido a la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa los efectos que pueden generar los eventos climáticos extremos sobre la infraestructura urbana. Mientras los trabajos avances, los vecinos, esperan una pronta solución para recuperar la normalidad en sus hogares.

