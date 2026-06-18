Asesinan en emboscada a agente ministerial de la Fiscalía de Sonora

Un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora fue víctima de una emboscada, por la cual perdió la vida, confirmó la dependencia en un comunicado.

¿Qué se sabe del ataque al agente de la AMIC en Imuris, Sonora?

La dependencia abundó que el agente fue atacado en las primeras horas de este jueves 18 de junio de 2026 en la colonia El Greco, municipio de Imuris.

La Fiscalía General del Estado explicó que el agente agredido era jefe de grupo de la base operativa de la AMIC en el municipio de Imuris, quien realizó diversas acciones para combatir a la delincuencia y participó en la detención de “objetivos prioritarios”.

La dependencia aseguró que personal de Servicios Periciales acudió al lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.