¡Llega al Estadio Guadalajara por solo 11 pesos! Estas son las rutas especiales para el México vs Corea

México enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara en su segundo compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A unas horas de que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se abra el telón y ruede el balón en el choque de la Fase de Grupos del Mundial 2026, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) de Jalisco recordó cuáles son las rutas especiales por las que puedes llegar al recinto futbolístico por sólo 11 pesos .

Para facilitar la llegada y salida de miles de aficionados, SITEUR activó un operativo especial de movilidad que incluye rutas directas al Estadio Guadalajara, ampliación de horarios en el transporte público y personal de apoyo para orientar a los asistentes antes y después del encuentro.

Ruta especial para llegar al Estadio Guadalajara por 11 pesos

La principal alternativa será la Ruta Especial 01 (R01) , diseñada exclusivamente para los días de partido mundialista.

Punto de salida :



Parque Revolución

Costo del servicio:



11 pesos

Horario de operación :



Desde cuatro horas antes del inicio del partido

Hasta dos horas después de que concluya el encuentro

De acuerdo con SITEUR, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 10 minutos entre cada salida.

El recorrido inicia en Parque Revolución, continúa por Avenida Vallarta, se incorpora a Periférico y posteriormente avanza por Avenida del Bosque, donde los aficionados podrán descender a pocos metros de la zona de acceso peatonal rumbo al Estadio Guadalajara.

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¿Cómo regresar después del partido México contra Corea?

Una vez finalizado el encuentro, los aficionados podrán regresar utilizando la misma Ruta Especial R01 o abordar otros servicios habilitados para desalojar la zona de manera más rápida.

Las unidades partirán desde las inmediaciones de la estación Estadio Guadalajar del Macro Periférico y contarán con tres destinos principales:



Parque Revolución

Periférico Norte

Periférico Sur

El costo seguirá siendo de 11 pesos y el pago podrá realizarse con la tarjeta Mi Movilidad o en efectivo con la cantidad exacta.

Además, SITEUR confirmó que las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, el Macro Periférico y la Línea 5 extenderán su horario de servicio hasta cuatro horas después del silbatazo final.

Con estas medidas, las autoridades buscan que quienes asistan al partido México contra Corea del Mundial 2026 puedan llegar y regresar de forma más cómoda, evitando complicaciones viales y reduciendo los tiempos de traslado en uno de los eventos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.