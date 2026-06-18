¿Las has visto? Fiscalía de Puebla activa Alerta Amber por tres adolescentes

Tres adolescentes no están en casa y tú información puede ser de gran ayuda para poder localizarlas, se trata de Yanet Cruz, Estefanía Díaz y Marifer Juárez, desaparecidas en Puebla. Se activó la Alerta Amber en todos los casos.

Caso Yanet Cruz Torralba de 15 años

La búsqueda se ha activado para dar con el paradero de Yanet Cruz Torralba, una adolescente de 15 años de edad. Según el reporte oficial, fue vista por última vez el 14 de junio de 2026 en el municipio de Chila, Puebla. Sus familiares y las autoridades temen por su integridad física, ante la posibilidad de que sea víctima de algún delito.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente YANET CRUZ TORRALBA, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de Chila, Puebla. pic.twitter.com/CZsGgvB2IN — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) June 17, 2026

Rasgos físicos de Yanet Cruz

Yanet se caracteriza por su cabello largo, lacio y de color negro, ojos cafés y una estatura de 1.53 metros. Como señas particulares que podrían ayudar a su identificación, presenta una cicatriz en la mejilla derecha justo debajo del ojo, tres lunares en la cara, dos lunares más debajo del labio inferior del lado izquierdo y un lunar en la nariz.

TAMBIÉN LEE: Madre buscadora encuentra a su hijo después de 8 años; identifican restos de Jhonatan Romero Gil

Al momento de su desaparición, vestía una chamarra gris con dibujos al frente, blusa de manga larga color gris, pantalón de mezclilla negro y tenis color rosa. Cualquier información que ayude a localizarla es vital.

Caso Estefanía Díaz Hernández

Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Estefanía Díaz Hernández, de 15 años de edad, quien desapareció el 15 de junio de 2026. La última vez que se tuvo noticia de ella fue en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Existe una gran preocupación por su seguridad, ya que podría estar en riesgo de sufrir algún daño.

TAMBIÉN LEE: “Me entregan los boletines, yo tengo que buscar": A sus 70 años, Cecilia busca a su hijo desaparecido en Puebla

Estefanía tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño, ojos cafés y mide 1.70 metros de estatura. Como rasgos distintivos que pueden facilitar su reconocimiento, presenta una cicatriz en el pómulo izquierdo y un lunar en el lado izquierdo de la frente.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ESTEFANÍA DÍAZ HERNÁNDEZ, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. pic.twitter.com/X0rUzqSGGg — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) June 17, 2026

La vestimenta que llevaba ese día consistía en una chamarra de mezclilla color blanco, un vestido largo color rojo y pantuflas negras. Si tienes alguna pista que pueda llevar a su ubicación, por favor comunícate a los números de emergencia.

Caso Marifer Juárez Aguilar

Una Alerta Amber ha sido emitida para Marifer Juárez Aguilar, una niña de 13 años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2026 en la colonia Popular de la ciudad de Puebla, Puebla.

Las autoridades y su familia están sumamente preocupados por su bienestar, temiendo que su integridad física pueda estar comprometida. Marifer tiene el cabello largo, lacio y de color rojo con rubio, ojos cafés y una estatura de 1.50 metros. Una seña particular importante es que presenta cicatrices en los brazos.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente MARIFER JUÁREZ AGUILAR, de 13 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia Popular, Puebla. pic.twitter.com/G6OVzyooVC — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) June 17, 2026

En el momento de su desaparición, Marifer vestía una sudadera color amarillo, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Si posees cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, tu ayuda es fundamental.

En cualquiera de los casos, si tienes información que pueda ayudar a localizar a estas menores, por favor comunícate de inmediato a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares a los números (222) 2146405 o 2377237. Tu colaboración puede hacer la diferencia.