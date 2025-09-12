El asesinato del activista conservador Charlie Kirk generó una gran conmoción en Estados Unidos, donde hoy viernes 12 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron la captura de Tyler Robinson, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido en la ciudad de Orem, en Utah.

Spencer Cox, gobernador de Utah, le dijo a los medios: “Lo tenemos”; según las primeras investigaciones, Robinson habría confesado, o al menos insinuado, a un amigo cercano, su responsabilidad en el homicidio. Esa persona alertó de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Washington durante la jornada del jueves 11 de septiembre.

¿Quién es Tyler Robinson? Principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, descrito como un joven residente de Utah, fue detenido tras una rápida operación policial. De acuerdo con declaraciones de Cox, familiares del sospechoso confirmaron a los investigadores que en los últimos meses había mostrado un marcado interés por temas políticos, además de que expresaba opiniones despectivas acerca de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

Su captura representa un paso clave en la investigación, aunque las autoridades aún no han revelado detalles acerca del posible móvil del ataque ocurrido en un campus universitario. Conforme al Daily Mail, Tyler Robinson era un estudiante de la Universidad Estatal de Utah con una beca, pero solamente asistió durante un semestre en 2021.

Revelan identidad y foto del sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson

En los perfiles de redes sociales de la familia Robinson, se muestra que Tyler tiene dos hermanos menores, además de que a menudo disfrutan de vacaciones familiares y hasta llegaron a compartir selfies, incluida una de su madre cuando celebraba el ingreso de su hijo “genio” en la universidad.

Amber Robinson, madre de Tyler, trabaja para Intermountain Support Coordination Services, una empresa contratada por el estado de Utah para ayudar a las personas discapacitadas a recibir atención. Tyler vivía en una casa de seis habitaciones valorada en 600 mil dólares, unos 12 millones de pesos, en Washington, Utah, a unos 427 kilómetros al sur del lugar del asesinato de Charlie Kirk.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM — Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Publican foto policial del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson

Horas después su arresto, la policía difundió una fotografía de Tyler Robinson, una imagen que rápidamente circuló en medios y en las redes sociales. La imagen confirma la identidad del joven al que se vincula directamente con la muerte del influyente activista conservador.

En la conferencia de prensa, el gobernador Cox reiteró que tanto las declaraciones del amigo como la información aportada por familiares resultaron determinantes para su arresto; asimismo, se dijo que la investigación continuará para esclarecer las motivaciones detrás del ataque.

En conferencia de prensa, las autoridades dijeron, que en caso de ser declarado culpable, Tyler Robinson enfrentará la pena de muerte.

El caso Charlie Kirk genera preguntas clave: ¿qué llevó a un joven como Tyler Robinson a convertirse en sospechoso de un crimen tan mediático? Su detención resuelve una parte del misterio, pero aún quedan dudas acerca de las causas de la agresión y su trasfondo político.