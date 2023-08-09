Ganador en Florida de la Lotería Mega Millions se queda con mil 580 millones de dólares

Una persona en Florida, Estados Unidos, fue la ganadora de la bolsa de mil 580 millones de dólares de la lotería Mega Millions, el cual será el premio más grande en la historia de dicho sorteo de la Unión Americana.

El organizador del sorteo detalló que durante 31 loterías pasadas, ningún participante logró acertar a los números ganadores hasta este 8 de agosto de 2023, que arrojó la combinación de números 13, 19, 20, 32 y 33 más la Mega Ball adicional dorada con el número 14.

Esta es la cuarta ocasión en la que un ganador de la bolsa mayor de la lotería estadounidense queda en Florida. Otras veces, el premio debió ser compartido con otros, como el pasado 14 de octubre, donde la bolsa de 502 millones de dólares debió ser dividida entre un habitante de dicho estado y otro de California.

El premio más reciente superará al récord previo de mil 537 millones de dólares, otorgado a un habitante de Carolina del Sur el 23 de octubre de 2018.

¿Dónde está el boleto ganador de la lotería Mega Millions?

El boleto que resultó ganador del premio más reciente de la lotería Mega Millions quedó vendido en una tienda llamada Publix en Neptune Beach, Florida. Otro boleto vendido en California también logró obtener hasta cinco números ganadores, con lo cual obtendrá más de 3 millones de dólares.

“Felicidades al ganador de la gran bolsa de 1.58 mil millones de Mega Millions en Florida. California también está celebrando porque un boleto ganador fue vendido en la tienda Super Mac Food & Gas en Hilmar, y concuerda con cinco números salvo el mega número, con lo cual ganó 3 millones 383 mil 371 dólares, publicó la Lotería de California en su cuenta oficial de X, la red social antes conocida como Twitter.

Congratulations to the BIG $1.58 Billion #MegaMillions jackpot winner in Florida. California is still celebrating because a lucky ticket sold at Super Mac Food & Gas in Hilmar matched five numbers missing just the Mega number earning $3,383,371. And not just that, there were… pic.twitter.com/7tXckVZUom — California Lottery (@calottery) August 9, 2023

Mientras que otros dos boletos vendidos en Texas, uno en California, Pensilvania, y Virginia Occidental cada uno lograron premios de un millón de dólares, respectivamente.

Desde el pasado 18 de abril en Nueva York, Mega Millions no había tenido un ganador de la bolsa final, por lo cual el premio se acumuló en todos esos meses. Los sorteos de dicho concurso son los martes y los viernes de cada semana.