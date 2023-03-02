Quién es Pixie Curtis, la niña dueña de dos empresas que ya es multimillonaria

El éxito empresarial puede llegar a distintas edades y de varias formas. En Australia le llegó a una niña con apenas 11 años, quien ha facturado millones de dólares gracias a sus dos empresas y que ya apunta al retiro, pues prácticamente tiene su vida resulta. Se trata de Pixie Curtis, la pequeña emprendedora que espera facturar al menos 20 millones de dólares en la siguiente década.

Esta joven es dueña de una empresa de juguetes, de nombre Pixie's Fidgets, la cual lanzó en mayo de 2021 gracias a la ayuda de su madre, Roxy Jacenko, copropietaria y quien funge como su agente. Juntas consiguieron agotar todos sus productos en las primeras 48 horas después de estrenar la compañía juguetera.

Por si fuera poco, la empresa de juguetes no es la primera para Pixie Curtis, pues cuando era apenas una bebé, su madre lanzó la primera a su nombre: Pixie's Bows, una marca destinada a productos para el cabello y que también le generado múltiples ingresos a lo largo de los años. Entre las dos y sumando ahora su rol como influencer, la cuenta de la pequeña Curtis estima ingresos de más de 130 mil dólares al mes, de acuerdo con medios locales.

De esta forma la pequeña Pixie Curtis, con 11 años recién cumplidos y a mitad de sus cursos en primaria, ya puede presumir ser millonaria. Su marca global se llama Pixie's Pix y se han expandido no solo a comercializar juguetes, sino también ropa y todo tipo de accesorios infantiles.

Pixie Curtis, la niña dueña de dos empresas, se jubilará a los 11 años

La familia ya es toda una sensación en Australia y las dos mujeres emprendedoras han facilitado entrevistas para distintos medios en Australia, donde ya aseguraron que el retiro de Pixie estaba listo, pues su pequeño imperio le permitiría mantener su vida de lujos desde los 15 años sin volver a trabajar.

"No tendrás que preocuparte. Puedes jubilarte a los 15 en la forma en la que vas”, mencionó su madre Roxy en diálogo con la revista Stellar, donde aseguró estar asombrada con el espíritu tan emprendedor a su corta edad; sin embargo, la niña tomó la decisión de dar un paso desde los 11 años para seguir con sus estudios.

"En los últimos meses hemos estado discutiendo los planes de negocios para el futuro como familia y decidimos que, si bien ha sido un viaje increíble que comenzó hace tres años, ya es hora de reenfocarnos en la preparatoria que está a la vuelta de la esquina", sentenció la manager de Pixie Curtis.

A través de redes sociales se puede observar el éxito empresarial de la familia, pues no esconden algunos de los lujos que han podido darse en los últimos años, además de las múltiples entrevistas y sesiones fotográficas a las que son invitadas.

