¿Quiénes son los magnates que podrían quedarse con TikTok? Los perfiles de Rupert Murdoch y Michael Dell

El futuro de TikTok en Estados Unidos sigue marcado por la presión política y las negociaciones empresariales. Tras las tensiones entre Washington y Pekín sobre la seguridad de los datos de millones de usuarios, la administración estadounidense ha insistido en que la aplicación de origen chino debe pasar a manos de inversionistas locales.

En este escenario, el presidente Donald Trump reveló nombres que podrían sumarse a un consorcio para tomar control de la plataforma: Rupert Murdoch, su hijo Lachlan Murdoch y el empresario tecnológico Michael Dell.

¿Quién es Rupert Murdoch, figura en los medios de comunicación?

Rupert Murdoch, de 94 años, es una de las figuras más influyentes en la historia de los medios de comunicación. Nacido en Melbourne, Australia, en 1931, comenzó su trayectoria al heredar el Adelaide News a los 22 años, tras el fallecimiento de su padre, el periodista Keith Murdoch. Desde entonces expandió su imperio mediante adquisiciones estratégicas en Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Fundó en 1979 la corporación global News Corporation (News Corp.), que agrupó periódicos, editoriales y posteriormente cadenas de televisión. Tras una reorganización en 2013, sus activos se dividieron para dar lugar a 21st Century Fox, cuyos canales principales fueron vendidos a Disney en 2019, y a Fox Corporation, que mantiene a Fox News como buque insignia.

Murdoch se retiró en noviembre de 2023, cediendo el control a su hijo Lachlan Murdoch, actual presidente de News Corp y Fox Corporation. La posible participación de la familia Murdoch en TikTok reforzaría su influencia en los medios digitales, un sector clave en el consumo de noticias y entretenimiento juvenil.

Michael Dell, el pionero tecnológico que podría llegar a TikTok

Por su parte, Michael Dell, fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, representa el perfil empresarial tecnológico dentro de esta negociación. Nacido en Houston en 1965, inició su empresa en 1984 con apenas mil dólares, cuando era estudiante en la Universidad de Texas. Con un modelo innovador de ventas directas, su compañía se convirtió rápidamente en un gigante de la computación personal.

En 1992, con apenas 27 años, Dell se convirtió en el CEO más joven en liderar una firma dentro del ranking Fortune 500. Hoy, su conglomerado tecnológico se mantiene como referente en hardware, servicios de nube y soluciones empresariales.

Su presencia en un posible acuerdo por TikTok daría legitimidad tecnológica y capacidad de infraestructura a la plataforma.

Un consorcio con peso político y económico: La mención de Trump y el futuro de TikTok

La mención de Trump a Dell y los Murdoch como “patriotas estadounidenses” sugiere que el futuro de TikTok podría quedar en manos de un grupo que mezcla experiencia mediática y tecnológica con fuerte respaldo político.