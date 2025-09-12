La Fundación Michou y Mau I.A.P., reconocida por su labor en el apoyo a niños con quemaduras graves, anunció que se pone a disposición de las autoridades luego de la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida este miércoles 10 de septiembre. Su intención es coordinar traslados de los menores lesionados al Shriners Hospital for Children, en Galveston, Texas, especializado en atención pediátrica para quemaduras.

La organización destacó que su prioridad es que los pacientes infantiles reciban atención médica inmediata y de alta especialidad, con la infraestructura necesaria para tratar lesiones críticas. Esta institución cuenta con años de experiencia en traslados a centros hospitalarios de EU y ha intervenido en casos similares de emergencia nacional.

¿Cuántas víctimas dejó la explosión en el Puente de la Concordia?

El miércoles, alrededor de las 14:20 horas, una pipa cargada con cerca de 49 mil litros de gas LP volcó en la zona limítrofe entre Iztapalapa, Ciudad de México, y Los Reyes La Paz, Estado de México, provocando una potente explosión en el Puente de la Concordia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el estallido generó una onda expansiva que alcanzó a por lo menos 32 vehículos. El saldo preliminar fue de 94 personas heridas, muchas de ellas con quemaduras severas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que hasta el 11 de septiembre se reportaron nueve fallecidos y más de 20 heridos permanecen en estado crítico, incluido el conductor de la pipa.

Víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa

Entre los fallecidos se encuentran estudiantes y trabajadores que transitaban por la zona en el momento del accidente. Hasta ahora, las autoridades han confirmado:

Juan Carlos Sánchez Blas , estudiante del CECyT 7.

, estudiante del CECyT 7. Eduardo Noé García Morales , profesor de matemáticas.

, profesor de matemáticas. Misael Cano , abuelo que viajaba con su hija y nieta.

, abuelo que viajaba con su hija y nieta. Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM.



El número de lesionados, algunos de ellos menores de edad, mantiene a los hospitales de la CDMX en alerta máxima. Autoridades locales informaron que varios pacientes presentan quemaduras críticas con pronóstico reservado.