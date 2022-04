Quimberly Acevez fue encontrada con tres impactos de bala

Quimberly Anay Acevez Franco era una estudiante ejemplar, una chica con buen corazón, trabajadora y responsable.

La joven de 18 años que fue encontrada sin vida el pasado domingo 17 de abril, en un terreno baldío en Tonalá, Jalisco; tenía 3 impactos de arma de fuego.

Con flores blancas entres las manos, y mensajes de cariño impresos en cartulinas, sus seres queridos honraron su memoria.

“Justicia porque no sabemos por qué la mataron, no había razón alguna, nos duele mucho haberla encontrado de esa manera, no tenía huellas de violencia, únicamente los balazos, no nos explicamos, no era una jovencita que anduviera en malos pasos”, declaró una familiar de Quimberly, Blanca Topete.

Su familia la reconoció el miércoles 20 de abril y el jueves fue velada y sepultada.

La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene una carpeta de investigación abierta por el posible feminicidio.

“Se abre la carpeta de investigación, obviamente se inician los procesos de búsqueda y se analizan y se hacen labores para confirmar de manera científica cuál fue la última ubicación de esta persona”, dijo para Fuerza Informativa Azteca Blanca Trijullo, Fiscal de desaparecidos.

Hasta este domingo 24 de abril, a una semana de la desaparición de Quimberly Acevez, en Tonalá, Jalisco aún no hay detenidos por este caso.

Quimberly había salido de su domicilio el sábado 16 de abril para reunirse con una amiga, lo último que se supo de ella es que saldría de fiesta con sus amigos, pero se perdió el contacto con sus familiares después del sábado.

Un reporte al 911 fue el detonante para localizar su cuerpo en el cruce de Circuito Prado De Las Flores Oriente y Prado de Las Palmas, en un camino de piedra en la Colonia Residencial El Prado en Tonalá, Jalisco.

Los tres impactos de bala fueron localizados en el cráneo, en la pelvis y en el abdomen.