VIDEO: Llaman racista a Lorenzo Córdova tras conferencia en la UNAM

El video del momento en que un estudiante de la UNAM llamó racista al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En redes sociales circula el momento en que el estudiante aborda a Lorenzo Córdova, luego de que concluyó la conferencia magistral “Evolución y desafíos de la democracia mexicana” en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

El hombre llama al consejero presidente del INE por su nombre, quien de inmediato voltea para atenderlo, mientras le dice: “Señor, Córdova, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista, usted no tiene ninguna autoridad moral para venir hablar de democracia a la UNAM”, expresó.

Lorenzo Córdova le contesta: “Afortunadamente en la UNAM cabemos todos, tú y yo y todos cabemos. Mucho gusto” y le extiende al hombre que graba el momento.

“No, por eso, no es bienvenido a la UNAM por racista... no es bienvenido a la UNAM, no tiene ninguna autoridad moral, ni autoridad académica, ni intelectual, ni política”, expresó de nuevo el hombre.

El estudiante de la UNAM denunció que las autoridades de la facultad tomaron su teléfono y cortaron el video.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

¿Por qué llaman a Lorenzo Córdova racista?



El motivo por el que el hombre llamó racista a Lorenzo Córdova tras su conferencia en la UNAM se remonta a abril de 2015, cuando se filtró en YouTube un audio de una conversación que el consejero del INE mantuvo con uno de sus colaboradores, Jacobo Molina, después de mantener un foro contra la discriminación de los indígneas.

En el audio, Lorenzo Córdova se burlaba de la forma en que hablaba uno de sus interlocutores, que al parecer no tenía como lengua materna el español y que de forma insistente, lo comparaba con un personaje de la película del Llanero Solitario.



Audioescándalo de Lorenzo Córdova | Noticias

“Unas crónicas marcianas del INE, caray…. es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa. No voy a mentir, eh, te voy a decir cómo hablaba. Decía: yo, jefe nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones”, dice Lorenzo Córdova en el audio.

“O sea, nada más le faltó decir: yo gran jefe Toro Sentado, líder Gran Nación Chichimeca, no mames, cabrón, está de pánico, pero acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí".

Por este audio, adversarios políticos han criticado a Lorenzo Córdova y lo llamaron racista, aunque el consejero del INE ofreció una disculpa.