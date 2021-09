Rapero mexicano se implanta cadenas de oro en la cabeza

El rapero Dan Sur se volvió viral luego de demostrar que la extravagancia no tiene límites, al implantarse de manera quirúrgica cadenas de oro en la cabeza, con el objetivo de lucir diferente.

A través de sus redes sociales, el también reguetonero mexicano compartió las fotografías de cómo luce con su nuevo estilo y señaló que lo hizo para verse diferente y no solo pintarse el cabello.

“La verdad es que quería hacer algo diferente porque veo que todos se tiñen el cabello. Espero que no todos me copien ahora”, expresó en uno de sus videos compartidos en TikTok e Instagram.

Y aunque fue desde abril que el rapero se sometió a la cirugía para implantarse cadenas de oro en la cabeza, recientemente se volvió viral, por algunas afirmaciones que hizo en sus redes, en las que señala que es de otro planeta, que tiene pacto con el diablo y que su sangre es dorada.

El rapero Dan Sur advirtió que no contará donde se hizo la supuesta cirugía para que nadie más se la haga, pues no hay muchas opciones de médicos que se atrevan a implantar cadenas de oro en la cabeza, aseguró.

“Hay muchos copiones, para que no me roben el Flow como ya me robaron una canción”, dijo el rapero.

Debido a que algunos de sus seguidores no creen que se trate de cadenas de oro, e incluso aseguran que solo es una peluca, el cantante decidió demostrar que es oro real, por lo que se quitó una de las cadenas y la sumergió en un vaso con agua, para comprobar que todo es verdadero.

¿Cómo fue el procedimiento para implantar cadenas de oro en la cabeza?

El rapero también compartió cómo fue el procedimiento quirúrgico para implantar las cadenas de oro en la cabeza.

Detalló que colocaron en su cráneo unos ganchos con puntas para que las cadenas se pudieran atorar, por lo que son removibles, pero los ganchos permanecen en su cabeza.

“Un gancho se implanta en mi cabeza y ese gancho tiene ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel”, explicó sobre el procedimiento.

Dan Sur es el primer rapero en el mundo en implantarse cadenas de oro en la cabeza. Además, su excentricidad ha ido más allá, pues también se colocó una dentadura de oro de 80 quilates.