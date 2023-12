¡Hasta de a dos! personas rapiñan camión de tanques de gas volcado en carretera de Querétaro

Un tractocamión que transportaba tanques de gas volcó en la autopista 57 en el municipio de Pedro Escobedo en el estado de Querétaro y no faltaron los vivales que acudieron no a ayudar al conductor, sino a robarse los tanques, es decir a cometer actos de rapiña.

Un automovilista que circulaba por la zona grabó el momento en el que varias personas rapiñan los tanques de gas de diferentes tamaños principalmente lo de mayor tamaño.

En el video se observa a varios hombres cargando e incluso arrastrando hasta dos tanques de gas, corriendo del lugar.

Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas y por el robo de la mercancía no hubo detenidos, las pérdidas aun no han sido calculadas.

¡No aprendieron de #Tlahuelilpan! ¿Y si explota? @Radiohen nos cuenta en @HechosAM. pic.twitter.com/CB3TXIvg6i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2023

La aparatosa volcadura ocurrió en los carriles que van en dirección de San Juan del Río rumbo a Querétaro, donde la caja seca terminó recostada en el camellón y la cabina quedó en sus ejes, solo con daños menores.