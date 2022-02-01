Un rayo de 768 kilómetros en Estados Unidos rompe récord mundial

Un rayo que recorrió 768 kilómetros de distancia sobre el cielo del área sur en Estados Unidos, rompe récord mundial, al ser reconocido por la Organización Meteorológica Mundial, como un "megarrayo".

El recorrido (768 kilómetros) de este rayo por territorio de Estados Unidos es equivale a la distancia que hay entre las ciudades de Columbus y Nueva York.

Con ayuda de tecnología satelital de última generación, el comité de la Organización Meteorológica Mundial, responsable del monitoreo de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, reconoció como el rayo más largo detectado, al "megarrayo" que se registró el día 29 de abril del año 2020.

WMO has verified 2 new world records for a ⚡️⚡️ #megaflash

Greatest duration of 17.1 seconds over #Uruguay and #Argentina

Longest distance of 768 km (477.2 miles) across southern #USA @NOAA imagery of US megaflash highlights advances in #satellites and detection technology pic.twitter.com/RazD75gqNM — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

Rayo recorrió 768 kilómetros de Estados Unidos

El rayo cruzó 768 kilómetros (477.2 millas), a través de Louisiana, Mississippi y Texas en Estados Unidos. Cabe señalar que la Organización Meteorológica Mundial, lleva un registro oficial de los fenómenos extremos a escala regional, hemisférica y también mundial.

El recorrido de este rayo es equivale a la distancia entre las ciudades estadunidenses de Nueva York y Columbus en Ohio, o entre las ciudades de Londres en el Reino Unidos y Hamburgo en Alemania, según el reporte de la Organización Meteorológica Mundial.

WMO has verified 2 new world records for ⚡️⚡️lightning in notorious #megaflash hotspots



Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020



Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

Rayo individual de mayor duración sobre Uruguay y Argentina

El comité de la Organización Meteorológica Mundial también reconoció como el rayo individual de mayor duración, a una descarga que se produjo de forma continuada durante (17.102 +/- 0.002 segundos) en el marco de una tormenta que se formó sobre Uruguay y el norte de Argentina. Este rayo individual de mayor duración se registró el día 18 de junio de 2020.

El nuevo valor de mayor distancia recorrida por un rayo jamás detectada supera por 60 kilómetros al récord anterior, establecido el día 31 de octubre del año 2018. En aquella ocasión, el fenómeno se produjo a lo largo de (709 +/- 8 kilómetros) a través del sur del Brasil.

Para saberlo, expertos de la Organización Meteorológica Mundial, utilizaron el método del arco de círculo máximo para medir la extensión de los rayos.