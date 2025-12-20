¡De película! VIDEO: Rayo impacta al Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo

El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, volvió a acaparar la atención mundial después de que un rayo de gran intensidad impactara directamente en su estructura. El hecho iluminó súbitamente al cielo de Dubai, creando una escena que muchos compararon con una película de ciencia ficción.

El peculiar momento fue captado por cámaras de seguridad, además de dispositivos urbanos, y en cuestión de minutos las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se viralizaron, ya que millones de usuarios reaccionaron con asombro ante la potencia este fenómeno natural.

VIDEO: Así fue el impacto del rayo en el Burj Khalifa

En los videos compartidos en redes sociales, se observa cómo una descomunal descarga eléctrica desciende desde una tormenta activa, que de manera vertiginosa golpea la punta del rascacielos, generando un destello blanco azulado, además de un estruendo que retumba en la zona.

El impacto del rayo fue tan intenso que el cielo nocturno se iluminó por completo durante fracciones de segundo, mientras el sonido del trueno quedó registrado con claridad en las grabaciones. A pesar de lo espectacular del evento, no se reportaron daños estructurales ni personas lesionadas, de acuerdo con reportes de autoridades locales y agencias internacionales.

#BurjKhalifa #Dubái #Impacto #Rayo #Naturaleza #Increíble #FIA #Hechos #AztecaNoticias #Noticias #noticiasinternacionales ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Imágenes impactantes ⚡️🏙️ Dicen que la probabilidad es de 1 en 15 mil, ¡pero la naturaleza no sabe de estadísticas! El Burj Khalifa, el gigante de Dubái, fue el blanco de un rayo descomunal que iluminó el cielo como si fuera una película de ciencia ficción. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la descarga golpea la punta del edificio más alto del mundo. Gracias a una ingeniería de otro planeta, el sistema de pararrayos salvó la estructura. No hay daños, solo una imagen que nos recuerda quién manda en este planeta. ¿Te atreverías a estar en el último piso durante una tormenta así? 😱👇 Los detalles en #HechosSábado

¿Qué tan raro es que un rayo caiga sobre un edificio?

Se estima que la probabilidad de que un rayo impacte un punto específico es de 1 entre 15 mil; sin embargo, algunos expertos en meteorología aclaran que la naturaleza no sigue estadísticas simples.

De hecho, los edificios más altos tienen una mayor probabilidad de ser alcanzados por rayos, especialmente durante tormentas eléctricas intensas.

¿Por qué el Burj Khalifa resiste estos fenómenos extremos?

Con 828 metros de altura, el Burj Khalifa está equipado con avanzados sistemas de pararrayos y conducción eléctrica, diseñados precisamente para canalizar la energía de manera segura hacia el suelo. Según especialistas, estas estructuras pueden recibir múltiples impactos al año sin que esto represente un riesgo, siempre que los sistemas de protección funcionen correctamente.

El rascacielos cuenta con tecnología de protección contra descargas eléctricas, que incluye pararrayos distribuidos a lo largo de su estructura, además de sistemas de disipación que evitan daños en la edificación y sus sistemas internos. Ingenieros citados por medios especializados han señalado que estos eventos, aunque visualmente impresionantes, son contemplados desde la fase de diseño de rascacielos de gran altura.

Un recordatorio del poder de la naturaleza

Las imágenes del rayo impactando el Burj Khalifa no solo dejaron una postal espectacular, sino que también recordaron que ni las obras humanas más imponentes están exentas de la furia de la naturaleza; ¿te impresionó más la fuerza del rayo o la capacidad de la ingeniería para resistirlo?