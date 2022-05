Regresan al Reclusorio Norte a ex funcionario del Gobierno de Mancera

Un juez determinó que el ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del pasado Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel “N” deberá continuar el proceso que se le sigue por el supuesto desvío de mil millones de pesos en el Reclusorio Norte y no en prisión domiciliaria.

En un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara explicó que, además, el ex funcionario del Gobierno de Mancera no consiguió un criterio de oportunidad al no aportar testimonios ni brindar información esencial y eficaz para las indagatorias que se realizan por el desvío de recursos que afectó al erario capitalino.

“Una vez valorados los elementos aportados por Miguel Ángel” N” al Ministerio Público de la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos los mismos no resultaron suficientes para constituirse en prueba”, señaló Lara.

Un juez determinó que el exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración en la Ciudad de México, Miguel Ángel "N" continúe el proceso que se le sigue por el supuesto desvío de mil millones de pesos. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2022

Funcionario acusado no padece ninguna enfermedad, por lo que deberá abandonar la prisión domiciliaria

También explicó que pese a que la defensa del ex funcionario argumentó que debía permanecer en su domicilio por motivos de salud, se acreditó que el acusado no presenta ningún padecimiento crónico degenerativo que acredite los dichos.

“Este jueves la autoridad judicial ordenó el cambio de la medida cautelar de prisión domiciliaria por prisión preventiva por lo que el imputado continuará su proceso penal en el Reclusorio Norte”, detalló el vocero de la FGJCDMX.

En febrero de 2020 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al ex funcionario Miguel Ángel ‘N’ en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Mensaje a medios del vocero Ulises Lara López, con relación al caso de Miguel Ángel "N" https://t.co/BlcPtWz7HB — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 19, 2022

¿De qué se le acusa a Miguel Ángel ‘N’, ex funcionario del Gobierno de Mancera?

Miguel Ángel ‘N’ fue inicialmente acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos . Presuntamente el ex funcionario del Gobierno de Mancera no pagó las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos.

En diciembre de ese año se sumó una nueva imputación por el desvío de recursos públicos a través de la supuesta simulación de empresas.

De acuerdo con la denuncia dada a conocer la noche del lunes por la Fiscalía , una parte de los recursos posiblemente desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de la organización política “Enréd@te por México”.