“Gracias por otro día de trabajito”: Así despidieron a Edith Guadalupe de la cafetería donde trabajaba

La publicación más dolorosa en la historia de la cafetería donde llegó a trabajar Edith Guadalupe, no fue un anuncio de menú o un evento temático, sino el último adiós para la joven. Tras días de silencio y confusión por el impacto de las noticias, el equipo del establecimiento decidió alzar la voz para, de alguna forma, hablar sobre la identidad y forma de ser de la joven detrás del caso judicial.

A Edith, quien prefería omitir su segundo nombre, la describieron no como una empleada, sino como alguien que se filtró en sus vidas desde aquella mañana en que, con una mueca de "gato con botas", pidió una oportunidad para demostrar que sabía hacer de todo en la cocina.

¿Cómo era Edith Guadalupe?

Quienes compartieron el día a día con ella recuerdan a una mujer alegre que llenaba el lugar con sus ocurrencias. Bajo una fachada de rebeldía, Edith era una persona sentimental y que, cada noche, sin falta, enviaba un mensaje al terminar su jornada: "gracias por otro día de trabajito".

Un futuro fracturado por la violencia feminicida

Edith dividía su tiempo entre los estudios y el trabajo, tejiendo planes que hoy han sido truncados. Sus excompañeros denuncian con furia que ese porvenir le fue arrebatado por un sistema que ella misma cuestionaba.

La indignación creció al ver una conversación mediática que, en ocasiones, parece inclinarse hacia la defensa del presunto agresor, ignorando la empatía mínima por Edith Guadalupe.

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Desde el restaurante, el mensaje final de sus allegados es una promesa de memoria, ellos seguirán recordando a la chica que amaba cocinar. La lucha por la justicia para Edith apenas comienza.

Inicia proceso legal contra presunto implicado en feminicidio de Edith

La mañana de este miércoles, alrededor de las 10:30 horas, Juan Jesús "N" fue trasladado a su audiencia inicial para enfrentar los cargos por su probable participación en el feminicidio de la joven Edith Guadalupe.

Durante la sesión, la controversia se centró en el material de vigilancia del lugar de los hechos; la Fiscalía sostiene que el acusado manipuló las grabaciones para eliminar evidencia, mientras que su abogado, Julián González, argumentó que su cliente solo cuenta con estudios de secundaria y carece de las habilidades técnicas necesarias para alterar dichos sistemas.

🔴 Tensión en la audiencia del caso Edith Guadalupe: Niegan el acceso a los padres de Juan Jesús, presunto feminicida de la joven; solo se permitió la entrada a defensa y peritos. Familiares denuncian exclusión y convocan a marcha nacional



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La defensa técnica justificó la ausencia de imágenes alegando un desperfecto en el disco duro del equipo de seguridad. Asimismo, señalaron que en el expediente no existen registros de comunicación, como llamadas o mensajes de texto, que comprueben que el guardia de seguridad hubiera contactado a la víctima para la supuesta oferta laboral, intentando así desvincularlo directamente del caso.

Familiares de Jesús "N" denuncian amenazas y convocan a movilización

Por su parte, los familiares de Juan Jesús "N" manifestaron que han sido víctimas de intimidaciones constantes desde que se realizó la detención el pasado 17 de abril.

Según los allegados, el propio señalado solicitó a su esposa extremar precauciones y evitar que sus hijos salgan a la vía pública por temor a represalias. Ante lo que consideran una detención injusta, han convocado a una manifestación que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo el próximo sábado, con el fin de exigir su liberación.

