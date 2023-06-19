Marcelo Ebrard arranca su recorrido como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en CDMX

Desde temprano, este lunes 19 de junio de 2023, el excanciller Marcelo Ebrard comenzó su recorrido por la República Mexicana como una de las corcholatas que aspiran a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México (CDMX).

En su primera parada, visitó a "Miss Bety", maestra de kínder que le enseñó a leer, escribir y "amar a México". Posteriormente, el exfuncionario llegó a un hotel de la CDMX para dar su primera conferencia como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Cerca de las 12:00 horas, encabezó su primera conferencia donde aseveró que, en caso de resultar favorecido en la encuesta, formará la Secretaría de la 4T, además de que buscará que el hijo del actual presidente, Andrés Manuel López Beltrán, sea el titular.

.@m_ebrard dijo que de resultar favorecido en la #encuesta:



🔺Formará la #SecretaríaDeLa4T.



🔺 Potenciará las grandes obras de infraestructura como el #TrenMaya y otras.



🔺 Protegerá los programas sociales para construir el #bienestar.



🔺Garantizará la #AusteridadRepublicana. pic.twitter.com/G2G7ebikeX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2023

¿Qué propone Marcelo Ebrard en dado caso de ganar las encuestas de Morena?

Marcelo Ebrard explicó que, en caso de ser beneficiado en las encuestas de Morena, propondría:



Formar la Secretaría de la 4T.

Potenciará las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya y otras.

Protegerá los programas sociales para construir el Bienestar.

Garantizará la Austeridad Republicana.

Mencionó que inició sus recorridos en un hotel del Centro Histórico, en donde acató los resultados de la encuesta de 2012 y ahora la ganará por amplio porcentaje. Aseguró que se sujetará a los 5 millones de pesos que se dijo otorgará el partido y que mañana viajará al Estado de México.

Ebrard afirmó que se encomendará a la Virgen de Guadalupe, ya que así se lo pidieron sus hijos, pidió sonreír y reiteró: "Vamos a ganar".

¿Qué tienen prohibido hacer las corcholatas durante su recorrido?

Entre las cuestiones que tienen prohibido hacer las corcholatas durante el corrido por México están:

