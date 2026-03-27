Recorridos nocturnos en Uruapan: La Llorona, danzas y cultura purépecha previo a Semana Santa

Previo a Semana Santa, Uruapan apuesta por mostrar otra cara de uno de sus espacios más emblemáticos. Cuando cae la noche, el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio cambia de rostro y se transforma en un recorrido entre naturaleza, luces y tradición.

Esta vez el municipio apostó por abrir ese espacio desde otro ángulo: recorridos nocturnos que mezclan naturaleza, tradición y cultura para atraer visitantes en una de las temporadas más importantes para el turismo local.

La propuesta no llega sola, forma parte del ambiente previo al Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, uno de los eventos más representativos de Uruapan, y busca proyectar la identidad cultural de la ciudad.

Qué habrá en los recorridos nocturnos

Durante estos recorridos los asistentes podrán encontrarse con una atmósfera cargada de tradición y cultura, con expresiones como la Danza de los Viejitos, música tradicional, leyendas como La Llorona y otros elementos vinculados al imaginario local.

Dentro de la experiencia también habrá puntos emblemáticos del parque ligados a las historias de la zona, como la Rodilla del Diablo, además de un espectáculo de clavadistas con antorchas, uno de los momentos más llamativos del recorrido.

Otra de las actividades confirmadas es música de los barrios tradicionales y un enfoque cultural centrado en las raíces de Uruapan y su entorno.

🌙✨ #Uruapan se viste de tradición y misticismo: recorridos nocturnos en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio con leyendas como la Llorona, la danza de los viejitos, cantos purépechas y clavados a la luz de la luna.



Una iniciativa para reactivar el turismo y honrar a los… pic.twitter.com/WbImR94jun — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

Cuándo serán y en qué horarios se realizarán

Los recorridos nocturnos en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio estarán hasta el 28 de marzo de 2026 con salidas programadas a las 20:00, 20:30 y 21:00 horas, con grupos de hasta 60 personas.

El municipio presentó estos recorridos como una combinación de naturaleza, tradición, luz y cultura, es decir, una experiencia pensada no solo para pasear por el parque, sino para convertirlo en un escaparate turístico y cultural en plena temporada vacacional.

¿Por qué es una interesante opción para Semana Santa?

La combinación resulta poco común: un parque nacional abierto por la noche, leyendas populares, danzas tradicionales, música y un montaje visual pensado para que quienes estén de visita por Semana Santa, vivan Uruapan desde otro ritmo.

A diferencia de otros atractivos que suelen concentrarse solo en el día, este recorrido apuesta por una experiencia nocturna que mezcla naturaleza y cultura en un mismo espacio. Eso lo vuelve una alternativa para quienes buscan algo más que las actividades religiosas o los paseos convencionales de la temporada.