Recuperan dispositivo “Pulse” del Tren Interoceánico; la “caja negra” que revelará por qué descarriló

Las investigaciones para esclarecer la tragedia ferroviaria en el Istmo de Tehuantepec han dado un paso crucial. Autoridades federales confirmaron la recuperación del registrador electrónico "Pulse", el dispositivo tecnológico que funge como la "caja negra" del Tren Interoceánico que descarriló el pasado domingo 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este equipo será la pieza fundamental de evidencia que analizará la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar, con precisión científica, las causas del siniestro. El dispositivo "Pulse" almacena datos críticos en tiempo real sobre el comportamiento de la maquinaria previos al accidente, tales como:



Velocidad de desplazamiento.

de desplazamiento. Posición del acelerador.

Presiones del sistema de frenos .

. Dirección de avance y otras señales operativas de la locomotora.

FGR despliega peritaje para investigar accidente del Tren Interoceánico

Para integrar la carpeta de investigación, la FGR ha desplegado un equipo multidisciplinario en la "Zona Cero". Agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional, coordinan los trabajos junto a la Agencia de Investigación Criminal.

El equipo de expertos incluye especialistas en ingeniería civil, arquitectura, seguridad industrial forense, tránsito terrestre y criminalística de campo. Hasta el momento, se han realizado inspecciones exhaustivas de la vía y el tren, además de entrevistas a testigos y sobrevivientes para reconstruir la cronología de los hechos.

La @FGRMexico señaló que de entre las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, respecto al accidente del Tren Interoceánico se realizó el resguardo de la zona, policías federales ministeriales han entrevistado a testigos y víctimas, además de realizar inspecciones del lugar… pic.twitter.com/lB7TjjpZfx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

Saldo final: 13 fallecidos y el último rescate

En un contexto doloroso, la mañana de este lunes fue rescatado el último cuerpo atrapado entre los fierros retorcidos, elevando y confirmando la cifra oficial de 13 personas fallecidas. Los restos de las víctimas están siendo entregados a sus familiares en una funeraria del municipio de El Espinal.

El accidente, ocurrido en la Línea Z con 241 pasajeros a bordo, dejó también un saldo de 98 heridos. De ellos, 44 permanecen hospitalizados; la mayoría de los ingresados en el IMSS Bienestar de Juchitán ya fueron dados de alta, mientras que los pacientes más graves fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para recibir atención especializada.

Esta mañana fue rescatado el último cuerpo de las 13 personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.



Sus restos, al igual que de todos los fallecidos en el accidente, serán entregados en las próximas horas a sus familiares en una… pic.twitter.com/PaPkUXFYRy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

De igual forma, se confirmó que una de las víctimas era una joven menor de edad que había sido reportada como desaparecida. Su nombre es Luisa Camila Serrano de 15 años, quien viajaba con su hermana y mamá en el tren Interoceánico.