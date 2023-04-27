Desarticulan organización criminal dedicada al contrabando de oro y diamantes en Brasil

La Policía Federal de Brasil desmanteló una organización criminal dedicada al contrabando de oro y diamantes que delinquía en 14 países. Los operativos fueron realizados en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Sao Paulo y el Distrito Federal.

Las investigaciones, que iniciaron en 2020, revelaron que la red tenía conexiones en Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra y Emiratos Árabes Unidos. A estos países, era donde llegaban las piedras preciosas de contrabando que estaban siendo extraídas ilegalmente por la organización.

Uno de las primeras capturas, que permitió la desarticulación de esta red internacional, ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos cuando uno de los sospechosos intentaba salir de Brasil rumbo a Dubai. En su poder, transportaba un diamante en bruto sin la debida documentación fiscal. Otro golpe de las autoridades fue la incautación de un cargamento interceptado en el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, que contenía lingotes de oro con destino a Estados Unidos.

“Los receptores son personas que, uno de ellos está en Dubai, que ya fue identificado, el otro sería el investigado que está en Londres. Ahora, hay varios que aún no han sido identificados, porque en WhatsApp, solo aparece el nombre de la persona. Pero se sabe que los contactos están en estos países por el número de celular que se identificó". Henrique Souza / Delegado de la Policía Federal

Los investigadores han logrado recopilar pruebas que dejan ver que las negociaciones de oro y diamantes se extendían a países como China, Singapur, Francia, Canadá y una docena más. Esto involucra, además, poveedores, clientes e instituciones bancarias utilizadas para ocultar sus ganancias ilegales.

En total, se cumplieron con 42 órdenes de búsqueda y ocho órdenes de captura emitidas por el Juzgado Federal de Piracicaba. Según las autoridades, la red internacional generó 5.9 millones de dólares en transacciones ilícitas.

🚨Operação Itamarã | PF desarticula organização criminosa internacional, especializada na exploração, comércio e exportação ilegal de pedras preciosas, em especial diamante e ouro, com atuação em diversos países e movimentações milionárias.



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Recursos empleados por la red para el contrabando de oro y diamantes

Las pesquisas confirmaron que la red internacional contaba con recursos altamente estructurados. Entre ellos: aperturas de empresas con el propósito de emitir falsas facturas para engañar a las autoridades y cooptación o designación de vacantes dentro de empresas legítimas ante el Registro Nacional de Comercio de Diamantes en Bruto (CNCD).

Delitos por participar en el contrabando de oro y diamantes

Según la Policía Federal Brasilera, los implicados en el contrabando de oro y diamantes serán considerados responsables de delitos contra la propiedad en la forma de usurpación y por promover, constituir, financiar o integrar las piedras en el proceso.