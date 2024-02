¿Ciclista montachoques? Redes sociales exponen a supuesto estafador de conductores en CDMX

En redes sociales le dicen “El Montachoques en Bicicleta”, se trata de un hombre que se hizo viral debido a que ha denunciado a varios automovilistas por supuestamente atropellarlo; sin embargo, una cámara de seguridad captó el momento de uno de sus accidente y desde entonces, los usuarios aseguran que él se tira solito.

Su nombre es Félix Carreón Hernández y en un video que publicó en sus redes sociales acusó al conductor de una camioneta de haberlo “tirado”.

“Se cerró dos veces, no traía luces, no puso nada, no avisó y me tiró ahh. Estoy esperando a que venga el seguro, creo que me lastimé la rodilla derecha”, contó mientras exponía al conductor y sus placas.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en la avenida Félix Cuevas, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Video captó momento en el que el ciclista presuntamente “se tira”

El ciclista, quien se identifica como “Xilef Nooze”, exigía al ajustador del seguro de la camioneta que le pagara; sin embargo, le comentaron que no debían pagarle al no haber contacto.

“FÉLIX: Gracias a él no voy a poder caminar, mira, tengo desgraciada la rodilla, carnal.

AJUSTADOR: No sé si vas a poder o no caminar, al no haber ningún contacto entre los vehículos no se te debe.

FÉLIX: toqué mi llanta con su llanta.



AJUSTADOR no, realmente no.

FÉLIX ah no, ¿estás seguro?”

El ajustador le señaló que había un video que mostraba que no había contacto entre ellos, ante el argumento, el ciclista dijo que no buscaba dinero, pues lo único que quería era una ambulancia para ir al hospital.

Nuevamente, el ajustador le recordó que no era posible porque no hubo contacto, pero el hombre insistió en que sí había y pidió que le mandaran el video.

Redes sociales criticaron al supuesto “ciclista montachoques”

Por su parte, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que en el video se podían leer comentarios diciendo que “aquí se ve claramente que el automotor se detuvo y ni siquiera tocó la bicicleta.”

Los usuarios lo llamaron el “Alfredo Adame de la bici”, “el que se cae solo” “estafador” y “abusivo”. Incluso le recomendaron ya no andar en bici y hasta ponerle “llantitas”.

Ciclista ha expuesto tres choques iguales en redes

Sin embargo, el video que publicó reclamando la indemnización es sólo el último de tres incidentes similares en un años, el 21 de octubre de 2023 dijo que un automovilista le había aventado el auto dos veces:

“FÉLIX: Te estás metiendo, ve cómo estás, ve cómo estás.

CONDUCTOR: Me estás aventando también.

FÉLIX: Cómo que me estoy aventando, compa, voy en la ciclopista y te estás metiendo acá, voy a llamar al 911.”

En ese entonces el automovilista no le hizo caso y se fue. El 28 de febrero de 2023 se repitió la historia; presuntamente siempre le avientan el auto dos veces consecutivas.

“Estoy aquí en Barranca del Muerto, este señor placas 651269 Barranca del Muerto me aventó la nave dos veces consecutivas”

La historia se repitió el 6 de febrero de 2021 cuando otro coche le cerró el paso dos veces.

Por eso las autoridades señalan que, si vas al volante, recuerda que los ciclistas tienen preferencia de paso y si eres ciclista también respeta el reglamento de tránsito.