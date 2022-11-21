¿Es posible la reelección de AMLO? Esto dice la ley

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dicho en reiteradas ocasiones que tras concluir su mandato se retirará políticamente, sin embargo, tanto entre sus simpatizantes como sus opositores existe la idea de la reelección, ¿es legal? Esto es lo que dice la ley al respecto.

En abril de 2020 surgieron las preguntas hacia el mandatario si tenía intenciones de reelegir, luego de que se presentó una iniciativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ampliar por dos años la presidencia.

¿Por qué no hay reelección en México?

En México, desde septiembre de 1916 no existe la reelección de Presidente, luego de que Venustiano Carranza expidió un decreto por el que se modificaron varios artículos de la Constitución de 1857.

En ese decreto no solo se reafirmó el principio de no reelección, sino que se redujo el periodo presidencial a cuatro años, además de suprimió el cargo de Vicepresidencia, pues se le señaló como "fuente de intrigas e imposiciones, dando pretextos para cuartelazos y golpes de Estado".

Ese mismo decreto dio al Congreso de la Unión la facultad de elegir a un sustituto en caso de faltar el titular del Poder Ejecutivo.

¿Cuántas veces se puede reelegir un presidente en México?

En México, la reelección de AMLO no sería posible, ya que en el artículo 83 de la Constitución Política se establece que quien ocupe el cargo de la Presidencia de México, ya sea por elección popular, interino, provisional o sustituto, por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo.

Este mismo principio se aplica para los gobernadores, que no pueden tener una reelección si son elegidos por voto popular.

¿Cuándo es la reelección del Presidente de México?

Por lo anterior, se concluye que no existirá una reelección de AMLO, ya que no hay una ley que lo permita, además, el propio mandatario expresó que al salir del cargo se retirará de la política y la vida pública y se dedicará a escribir su siguiente obra dedicada al conservadurismo en México.

Comenta AMLO que a partir de septiembre de 2024 cuando termine su mandato tendrá un retiro completo de la vida pública. No dará conferencias, cancelará cuentas en redes sociales y solo escribirá un libro para publicarse tres años después. Confía en que habrá relevo generacional. pic.twitter.com/NmBJgwRI3v — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 29, 2021

Revocación de mandato de AMLO



En contraste a la reelección de AMLO, sí existe un mecanismo para que el titular de Presidencia se retire del cargo, se trata de la revocación de mandato, que en la administración de López Obrador se realizó en abril de 2021 en el que obtuvo 15 millones 159 mil 323 que votaron por la opción para que siguiera en el cargo.