Proponen reelección en Presidencia y reducir periodo a cuatro años

En su propuesta de Reforma Electoral, el senador del PAN, Damián Zepeda, se pronunció por lograr que se empodere a los ciudadanos en lugar de otorgar más poder a los gobernantes en turno, a través de una reelección, pero que sus periodos de gobierno sean más cortos en el caso de la Presidencia, que sería de cuatro años.

Se trata, dijo, que la ciudadanía cuente con todas las herramientas de poder para hacer respetar su decisión en las urnas. Damián Zepeda planteó también acortar el tiempo de la Presidencia de la República y de gobernadores, de seis a cuatro años, con la posibilidad de una reelección, como funciona en Estados Unidos. Propone también que haya menos spots y más debate de ideas.

El senador del PAN, @damianzepeda, propuso una #ReformaElectoral que incluya acortar el periodo de la Presidencia de la República de 6 a cuatro años, con la posibilidad de una #reelección, como funciona en Estados Unidos.



¿Estás a favor o en contra? #OPINA pic.twitter.com/6LyQMm5COr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2022

“Acortar el tiempo del presidente y de los gobernadores; pasar de seis años a cuatro años, así está por ejemplo en Estados Unidos, y sí, darles permiso de una reelección, claro, partiendo de la siguiente Presidencia, que ya le aplique la elección con cuatro. Porque seis son demasiados y si te sale mal un gobernante es mucho tiempo para sufrir a ese gobernante, en cuatro años ya te puedes dar cuenta si es un buen o mal gobernante y si no está gobernando bien, va para fuera”.

Zepeda apoya reelección y voto electrónico para abaratar elecciones

Damián Zepeda también propone en la Reforma Electoral que los procesos electorales sean más baratos y para ello pidió apoyarse en las tecnologías avanzadas, que a la larga, señaló, lograran reducir los costos de las elecciones.

“Unas elecciones más baratas, porque cuestan un dineral los partidos políticos, cuestan un dineral las elecciones. Tenemos que dejarnos ayudar por los avances tecnológicos, del voto electrónico y demás, para poder hacer elecciones mucho más baratas”.

Sugiere que se anule la campaña de manera definitiva a quien se le compruebe que haya utilizado recursos de procedencia ilícita o que tenga vínculos con la delincuencia organizada.

“Que haya la nulidad de la elección del candidato, y ya verán que rápido aprenden, así que si metiste recursos que no puedes comprobar que son legales, entonces que se dé la nulidad, y ya no podrá participar nadie como candidato en esas condiciones”.

Expuso además que haya un registro de las promesas de campaña de los diferentes candidatos. La intención, dijo el sonorense, es que si no se le da cumplimiento a las propuestas, de manera favorable para la población, que simplemente se les separe del cargo.

“Debería de existir un registro de promesas de campaña para que después, si los gobernantes; presidente o gobernador, diputados o senadores, no cumplen, se les corra. ¿Cuántas veces hemos escuchado promesas y no se cumplen? Y si la gente votó por alguien, por ciertas promesas, y si no cumplen, se les corra”.